Blau-Grüne mit erstem Punktgewinn

Viernheim. Am zweiten Spieltag konnte der TSV Amicitia Viernheim in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar bei Mitaufsteiger FV Nußloch den ersten Punktgewinn feiern. Nach einer frühen Führung gerieten die Blau-Grünen noch vor dem Seitenwechsel in Rückstand. Der kurz zuvor eingewechselte Rückkehrer Brandon Wiley markierte nach einer guten Stunde den verdienten Ausgleich. Mit einem Punkt stehen die Südhessen auf Platz zehn in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trainer Patrick Marschlich trauerte am Ende aber einem möglichen Auswärtssieg nach: „Wir haben bei den Gegentoren erneut Fehler gemacht. Nach der Pause waren wir dann spielbestimmend und haben verdient das 2:2 erzielt. Es ist aber nicht gelungen, unsere Konter sauber zu Ende zu spielen. Mit der zweiten Halbzeit gegen Ziegelhausen-Peterstal und dem heutigen Spiel hat man aber gemerkt, dass wir so langsam in der neuen Liga ankommen.“

Mit Neuzugang Sebastian Scheidel, der unter der Woche die Freigabe für die Viernheimer erhielt, konnten die Blau-Grünen diesmal einen routinierten Innenverteidiger aufbieten, nachdem es zuletzt in der Abwehr zu viele Fehler gegeben hatte. Es dauerte aber eine Viertelstunde, ehe die Gäste im Spiel waren. Die Führung durch Daniel Herbel (22.) nach toller Kombination aus dem Mittelfeld heraus war der verdiente Lohn. Dennoch fehlte die Sicherheit, was die Hausherren mit einem Doppelschlag durch Hashem Ayman Mohammad Alawneh (31.) und Kevin Kalbrunner (33.) bestraften.

Mehr zum Thema Fußball-Landesliga FC Türkspor dreht auf Mehr erfahren Fußball Kreisklasse A2 beendet englische Woche Mehr erfahren Fußball Schwacher Saisonstart Mehr erfahren

Die Südhessen kamen, wie schon in der Vorwoche, deutlich motivierter und präsenter aus der Kabine. Vielleicht sollte man den Pausentee am kommenden Sonntag schon vor dem Anpfiff zu sich nehmen. Die Überlegenheit wurde durch den neun Minuten zuvor eingewechselten Torjäger Brandon Wiley (62.) mit dem verdienten Ausgleichstreffer belohnt. Trotz intensiver Bemühungen reichte es nicht mehr zu einem weitere Tor und so teilten sich die Neulinge die Punkte. JR