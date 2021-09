Blau-Grüne mit blütenweißer Weste

Viernheim. Der TSV Amicitia Viernheim lässt in der Fußball-Kreisliga Mannheim weiter die Muskeln spielen. Beim deutlichen 7:0-Heimerfolg, dem siebten Sieg im siebten Spiel, genügte den Blau-Grünen eine starke erste Halbzeit, um die SG Hemsbach aus dem Waldstadion zu fegen. Zum Seitenwechsel waren die Hausherren bereits ein halbes dutzend Mal erfolgreich gewesen, ließen es nach der Pause dann aber gemächlicher angehen. Hier wäre nämlich auch ein zweistelliger Erfolg möglich gewesen.

Während die Südhessen mit einer blütenweißen Punkteweste die Liga anführen, müssen sich die Bergsträßer Gedanken machen, wie die Klasse gehalten werden kann. Seit dem 4:1-Auftakterfolg beim FV Ladenburg ist das Team von Trainer Michael Saeger nämlich stets als Verlierer vom Platz gegangen und findet sich jetzt auf Rang 16 wieder.

Das Viernheimer Trainergespann Patrick Marschlich und Timo Endres hatte in der Startelf vier Wechsel vorgenommen. Neben Torhüter Koppelmann, Bauer und Herbel fehlte auch Marschlich selbst. Dafür standen Rheingans, Wiley, Anhölcher und Diemer beim Anpfiff auf dem Platz. Trotz der Veränderungen in der Aufstellung gelang eine frühe Führung und der Angriff könnte in jedem Lehrbuch zu finden sein. Paul Ewen wechselte mit einem präzisen Pass die Seite auf Kapitän Laurenz Baaß, der das Leder gekonnt über Gästekeeper Sebastian Brose zum 1:0 ins Netz hob (4.).

Gekonnt war auch das 2:0 nach 18 Minuten vorbereitet worden. Hiervon profitierte Erik Anhölcher als Torschütze. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigten die Hemsbacher Auflösungserscheinungen, als man im Minutentakt gleich vier Gegentreffer kassiert. Luca Träger (43.), Brandon Wiley (45.) und zweimal Philipp Haas (45.+1, 45.+2) schraubten den Spielstand auf 6:0 nach oben.

Haas war auch gleich nach Wiederanpfiff erfolgreich (52.), Wiley hatte exzellent aufgelegt. Sein Treffer zum 7:0 bedeutete Tor Nummer acht und Platz drei unter den besten Angreifern der Kreisliga. Im Anschluss wurde auf Viernheimer Seite mehrfach gewechselt, worunter der Spielfluss deutlich litt. Trotzdem gab es noch einige Möglichkeiten den Sieg zweistellig zu gestalten. Den schwachen Gästen blieb dagegen sogar der Ehrentreffer versagt, als Kajally Njie in den Schlussminuten am gut reagierende Torhüter Martin Rheingans scheiterte. JR