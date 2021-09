Blau-Grüne in Favoritenrolle

Viernheim. Der TSV Amicitia Viernheim ist in der Fußball-Kreisliga Mannheim auch nach sechs Spielen noch ohne Punktverlust. Das soll auch am Sonntag, 19. September, 15 Uhr, so bleiben. Gegen die SG Hemsbach sind die Südhessen in der Favoritenrolle, dürfen die Gäste von der Bergstraße aber nicht unterschätzen. Mittlerweile kann das Viernheimer Trainergespann Patrick Marschlich und Timo Endres aber auf fast alle Akteure des Kaders zurückgreifen und so auf den Gegner und auf eigene Schwächen entsprechend reagieren.

Diesmal können die Zuschauer wieder ins Stadion, ohne dass die Kontaktdaten erfasst werden. „Für Sport im Freien gibt es keine Beschränkungen mehr für Sportler und Zuschauer, wir müssen am Eingang also auch nicht mehr kontrollieren“ freut sich Abteilungsleiter Ralf Schmitt und hofft, deshalb den einen oder anderen Besucher mehr begrüßen zu können.

Die Hemsbacher haben in der Spielzeit 2019/20 vom Abbruch der Saison profitiert und so den Klassenerhalt geschafft. Damals war man nach 18 Spieltagen abgeschlagen Tabellenletzter, es gab aber keine Absteiger. Die Lage ist aber auch in der laufenden Saison schon wieder prekär. Derzeit rangiert das Team von Trainer Michael Saeger nämlich mit drei Zählern auf Rang 16, einem Abstiegsplatz.

Im Auftaktspiel beim FV 03 Ladenburg ist den Hemsbachern überraschend ein 4:1-Sieg gelungen. Danach setzte es allerdings nur noch Niederlagen, am vergangenen Wochenende wurde zuhause gegen den VfR Mannheim 2 deutlich mit 1:5 verloren. Die Tendenz zeigt also nach unten, ein Erfolgserlebnis wäre deshalb sicher nicht schlecht.

Die Blaugrünen hatten bisher erst zwei Heimspiele, die gegen den MFC Lindenhof (3:1) und den FV 08 Hockenheim mit 4:1 gewonnen wurden. Wegen des Triathlons im Waldstadion musste bei der Partie gegen Gartenstadt das Heimrecht getauscht werden, deshalb waren die Viernheimer schon vier Mal in der Fremde zugange. Trotzdem steht eine makellose Auswärtsbilanz von neun Punkten und zu Buche.

Aus Torjäger achten

Am vergangenen Sonntag hat man zwar Hockenheim mit 4:1 besiegt, tat sich aber lange Zeit schwer. Die Rennstädter kamen nämlich mit einfachen Mitteln zu Torerfolgen, weil die Abwehr der Hausherren den Gegnern zu viel Raum ließ. Gut, dass wenigstens Torhüter Ben Koppelmann einen guten Tag erwischt hatte.

Gegen Hemsbach gilt es konzentriert zu Werke zu gehen. Dabei muss besonders auf deren Torjäger Kajally Njie geachtet werden, der schon vier Mal ins Schwarze getroffen hat. Auf Viernheimer Seite führt Philipp Haas die interne Wertung mit fünf Erfolgen an, liegt in der Ligawertung auf Platz sechs. JR