Blau-Grüne in der Favoritenrolle

Viernheim. Der TSV Amicitia Viernheim ist in der Fußball-Kreisliga Mannheim derzeit das Maß aller Dinge. Die Blau-Grünen haben auch nach fünf Meisterschaftspielen noch eine weiße Weste, und das soll auch am Sonntag, 12. September, 15 Uhr, so bleiben.

Gegen den FV 08 Hockenheim sind die Südhessen in der Favoritenrolle, sie dürfen die Gäste aus der Rennstadt aber nicht unterschätzen. Mittlerweile kann das Viernheimer Trainergespann Patrick Marschlich und Timo Endres aber auf fast alle Akteure des Kaders zurückgreifen und auf auftretende Schwächen entsprechend reagieren.

Paul Ewen (l.) hat sich einen Stammplatz im Team erkämpft. © Othmar Pietsch

Die Hockenheimer haben in der Spielzeit 2020/2021 von der Annullierung der Saison wegen den Corona-Bestimmungen profitiert und den Klassenerhalt geschafft. Damals war die Mannschaft nach acht Spieltagen und mit nur einem Punkt abgeschlagen Tabellenletzter, es gab aber keine Absteiger. Die Lage in der laufenden Runde ist nicht ganz so prekär. Derzeit rangiert das Team von Trainer Hasan Dogan nämlich mit sechs Zählern auf Rang zehn und damit nicht wieder auf einem Abstiegsplatz.

Große Überraschung

Im Auftaktspiel gegen den SV Enosis Mannheim ist den Hockenheimern mit dem 6:0-Sieg gleich eine faustdicke Überraschung gelungen. Mittlerweile ist aber zu sehen, dass die „Griechen“ in dieser Saison noch nicht in Bestform sind. Für die Rennstädter folgten Niederlagen in Gartenstadt (1:5), beim VfR Mannheim 2 (2:4) und gegen Wallstadt (0:1). Dazwischen wurde gegen Hochstätt Türkspor ein 3:2-Sieg gefeiert. Die Blau-Grünen hatten bisher erst ein Heimspiel zu absolvieren, das gegen den MFC Lindenhof mit 3:1 gewonnen wurde. Wegen des Triathlons im Waldstadion musste bei der Partie gegen Gartenstadt das Heimrecht getauscht werden, deshalb waren die Viernheimer schon vier Mal in der Fremde zugange. Dennoch steht eine makellose Auswärtsbilanz von zwölf Punkten zu Buche.

Das Glanzstück ist derzeit die Defensive, die erst drei Gegentreffer zugelassen hat, so wenige wie kein anderes Team. Aber auch der Sturm steht mit 15 Toren (drei pro Spiel) gut da. Weil sich die Treffer gleich auf mehreren Schultern verteilen, ist der Angriff unberechenbar.

Philipp Hass führt aktuell die interne Wertung der Blau-Grünen mit drei Treffern an. Danach folgen Paul Ewen, Daniel Herbel, Luca Träger und Brandon Wiley mit je zwei Torerfolgen. JR