Blau-Grüne feiern Pokalsieg

Viernheim. Die Fußballherren des TSV Amicitia Viernheim wurden im Pokal-Finale des Fußballkreises Mannheim ihrer Favoritenrolle gerecht und holten sich mit einem verdienten 3:1-Sieg über den FV Brühl 2 den Kristallpokal. Groß und laut war der Jubel, als Mannschaftskapitän Laurenz Baaß nach der Siegerehrung die Trophäe in die Luft reckte. Für den Erfolg, den zweiten nach 2019, gab es zudem Goldmedaillen für Spieler und Trainer, 1000 Euro Siegprämie und 100 Liter Freibier.

Die gut 300 Zuschauer sahen eine Partie, in der auch Außenseiter Brühl seine Chancen hatte. Obwohl die Südhessen von Beginn an dominierten, hatte der A-Ligist durch Nico Reffert die erste Möglichkeit der Partie. Besser machte es auf der Gegenseite Mannschaftskapitän Laurenz Baaß, der den Querpass von Florian Schlierf zur frühen Führung verwerten konnte. Danach hatte Viernheim zwar mehr Ballbesitz, erlaubte sich aber zu viele Fehlpässe. Der Gegner konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Auch die Blau-Grünen ließen mehrere Möglichkeiten zur Resultatsverbesserung ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild: Viernheim hatte viel Ballbesitz, Brühl lauerte auf Fehler. Fast hätte Vittori Cammilleri einen Patzer der Südhessen zum Ausgleich genutzt. Tim Kahnert, der diesmal im Gehäuse der Blau-Grünen stand, konnte den Schuss zur Ecke lenken. In der 59. Minute schließlich das erlösende 2:0 für den TSV Amicitia. Paul Ewen, auffälligster Akteur beim Kreisligisten, legte das Leder präzise quer, und Philipp Haas, der kurz zuvor noch freistehend vergeben hatte, musste nur noch den Fuß hinhalten.

Schuss aus 16 Metern

Nur sechs Minuten später die Vorentscheidung. Linksaußen Ewen, der in der vergangenen Saison noch in der A-Jugend gespielt hatte, ging an drei Gegenspielern vorbei, und sein Schuss aus 16 Metern fand über den Innenpfosten den Weg ins Netz. Das war es, dachten sich nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Akteure aus Südhessen. Brühl gab sich aber nicht geschlagen und konnte nach einem Konter durch Mario Tessitore verkürzen. Der Außenseiter hätte fast noch einen weiteren Treffer erzielt. Nachdem Kahnert den Ball zu lange gehalten hatte, landete der daraus folgende Freistoß aus acht Metern Entfernung aber in der blau-grünen Mauer.

Nach der Nachspielzeit von gut acht Minuten dann der Schlusspfiff von Schriedsrichter Sven Gadow und riesiger Jubel beim Sieger und dessen Anhang. Die Siegerehrung nahmen Ronny Zimmermann, Präsident des badischen Fußballverbandes, und der Kreisvorsitzende Harald Schäfer vor. Danach ging es ins heimische Waldstadion, wo das Team seinen Erfolg auf der Tribüne ausgiebig feierte.

Das für Mittwoch geplante Spiel der zweiten Runde des aktuellen Kreispokal-Wettbewerbs zwischen Brühl und Viernheim wurde vom Spielleiter abgesetzt, um beiden Teams eine bessere Vorbereitung auf den Saisonstart am Wochenende zu ermöglichen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. JR