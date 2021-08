Blau-Grüne feiern mühsamen Heimsieg

Viernheim. Der Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim hat auch das zweite Saisonspiel gewonnen. Im heimischen Waldstadion wurde am Donnerstagabend der als Geheimfavorit gehandelte MFC 08 Lindenhof mit 3:1 bezwungen, was den Blaugrünen Platz drei in der noch jungen und deshalb wenig aussagekräftigen Tabelle bescherte. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum FC Germania Friedrichsfeld, der erst ein Spiel ausgetragen hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Trainerduo Patrick Marschlich/Timo Endres hatte die gleiche Formation ins Rennen geschickt, die auch schon in Leutershausen begonnen hatte. Man soll ein siegreiches Team bekanntlich nicht verändern, es fehlten aber auch Alternativen. Den besseren Start erwischten allerdings die Gäste. In der neunten Minute nutzte Ivan Vlaho einen Fehler in der Viernheimer Deckung zur frühen Führung.

Die Hausherren zeigten eine schnelle Reaktion und übernahmen die Hoheit auf dem Rasenplatz des Waldstadions. Der verdiente Lohn war der Ausgleich durch Sebastian Heinrich (16.), der den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte drosch. Fünf Minuten danach sogar die Führung, als Philipp Haas die präzise Vorarbeit von Laurenz Baaß zum 2:1 verwertete. Weitere gute Möglichkeiten blieben aber ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel kam vom TSV Amicitia überraschend nicht mehr viel. Im Spiel nach vorne wurde zu ungenau operiert, was Lindenhof immer wieder in Ballbesitz brachte. Als in der 64. Minute der Ball im Viernheimer Tor landete, schien das der Ausgleich zu sein. Doch der Schiedsrichterassistent hatte wegen Abseits die Fahne gehoben. Trotzdem mussten die Südhessen bis in die Schlussphase um den Heimsieg bangen. Zwei Minuten vor Spielende war es Brandon Wiley, der den Querpass von Paul Ewen zum 3:1-Endstand mit Mühe ins Tor bugsierte. Das war der einzige Torschuss der Gastgeber nach der Pause.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Sonntag in Friedrichsfeld

Wenn es am Sonntag zum FC Germania Friedrichsfeld geht, dann sind die Viernheimer deutlich in der Favoritenrolle. Bei den Mannheimern ist die Vorbereitung alles andere als normal verlaufen. Der langjährige Trainer Matthias Dehoust beendete mittendrin überraschend seine Tätigkeit, mit Lars Weidmann wurde aber schnell ein Nachfolger gefunden. Im Kreispokal wurde zuvor das Erstrundenspiel bei der SG Viernheim überraschend mit 1:2 verloren. Die Testspiele gegen unterklassige Gegner wurden dagegen gewonnen. Das Heimspiel zum Saisonauftakt gegen den VfB Gartenstadt ging mit 0:3 deutlich an die Gäste, nachdem Alexander Hanselmann kurz nach Wiederanpfiff mit der roten Karte vom Platz geflogen war.

Der TSV Amicitia hofft darauf, dass sich das Lazarett so langsam lichtet, um mehr Alternativen auf der Ersatzbank zu haben. Trotz der bereits sieben Treffer muss sich das Angriffsspiel verbessern, und auch das offensive Mittelfeld könnte mehr Schwung vertragen. JR