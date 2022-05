Blau-Grüne feiern mit Fans weiteren Heimsieg

Viernheim. Kaum hatte der Unparteiische die Begegnung zwischen dem TSV Amicitia Viernheim und dem TSV Neckarau in der Fußball-Kreisliga Mannheim abgepfiffen, da flossen Sekt und Bier in Strömen, aber auch die eine oder andere Freudenträne. Mit einem 7:1-Erfolg verwöhnten die blaugrünen Kicker in einer unbeschreiblich erfolgreichen Saison ihre Anhänger einmal mehr mit Toren.

Nachdem der stellvertretende Kreisvorsitzende Michael Mattern zusammen mit Bürgermeister Matthias Baaß den Spieler die Medaillen um den Hals gehängt hatte und die gläserne Meisterschale an Viernheims Mannschaftskapitän Laurenz Baaß übergeben worden war, konnte die Party beginnen. Über den Häuptern der Trainer, Betreuer und Spieler ergoss sich aus eigens angeschafften Weizenbiergläsern literweise Gerstensaft, so wie man es von den Profiligen her kennt. Wer Glück hatte, bekam nur einen Spitzer Sekt oder etwas Wasser ab.

Zuvor hatte der frischgebackene Meister einmal mehr seinen Torhunger gestillt. Allerdings waren die Neckarauer stark ersatzgeschwächt angetreten, hatten sogar ihren Torjäger Lars Leonhardt (40 Treffer) zuhause gelassen. So entwickelte sich ein Spiel in eine Richtung. Die Hausherren hatten mit dem früheren Stammkeeper Tim Kahnert zwischen den Pfosten Torhüter Nummer vier aufgeboten, der sein Saisondebüt gab und sich anschließend auch in bester Feierlaune zeigte.

Das Geschehen spielte sich überwiegend auf der anderen Seite des Spielfeldes ab, wo die Blau-Grünen Torchancen am Fließband herausspielten. Es dauerte nur eine Viertelstunde, ehe Erik Anhölcher nach Zuspiel von Baaß zur 1:0-Führung traf. Danach mussten sich die mehr als 200 Zuschauer bis kurz dem Halbzeitpfiff gedulden, auch weil Torjäger Philipp Haas gleich mehrere Möglichkeiten ungenutzt ließ. Im Anschluss an einen Eckball konnte Innenverteidiger Florian Lammer den Abpraller zum 2:0 über die Linie drücken.

Kräfte der Gegner ließen nach

Nach dem Seitenwechsel schwanden bei den Gästen die Kräfte minütlich. Nach tollem Einsatz von Niklas Roesch erhöhte Anhölcher schnell auf 3:0 (49.). Die tapferen Mannheimer wurde in der 63. Minute durch Alessandro Scalia mit dem Ehrentreffer belohnt, durften sich aber nicht lange freuen. Jason Linhoff stellte auf Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Paul Ewen auf 4:1 (68.).

In den letzten zehn Minuten trafen die Gastgeber dann noch dreimal. Ewen war mit einem Flachschuss aus 20 Metern Entfernung erfolgreich (82.), Daniel Schmitt erhöhte in seinem letzten Heimspiel für die Südhessen auf 6:1 (82.) und Anhölcher krönte seine gute Vorstellung mit seinem dritten Treffer an diesem Tag zum 7:1-Endstand (89.).

Mit insgesamt 131 erzielten Toren hat das Team der Spielertrainer Patrick Marschlich und Timo Endres nun auch die Führung in dieser Statistik übernommen. JR