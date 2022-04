Blau-Grüne feiern Auswärtssieg

Viernheim. Tabellenführer TSV Amicitia Viernheim hatte sich die Aufgabe bei der Spvgg. Ilvesheim sicher leichter vorgestellt, schweben die Hausherren doch weiterhin in Abstiegsgefahr. Davon war über weite Strecken des Spiels nicht viel zu sehen, denn die Gastgeber erspielten sich durch tollen Konterfußball zahlreiche Torchancen. Am Ende aber hatten die Blau-Grünen den längeren Atem und feierten einen glücklichen 4:2-Auswärtssieg.

Die Südhessen rotierten auf mehreren Positionen, was sich gerade im Spielaufbau bemerkbar machte. Da wurde zu langsam und zu ungenau, oft aber auch zu engmaschig agiert. Das spielte den defensiv eingestellten und auf schnelles Umschaltspiel lauernden Ilvesheimern in die Karten. So hatten die Gäste zwar mehr Ballbesitz, die Platzherren aber die besseren Torchancen. Eine davon nutzte Torjäger Alexander Hilbert (14.), als sich die Viernheimer Innenverteidigung von einem langen Zuspiel übertölpeln ließ. Mit dieser knappen Führung ging es in die Pause, es hätte aber auch 2:0 stehen können.

Viernheim war zwar auch nach Wiederanpfiff spielbestimmend, vor dem Ilvesheimer Tor aber nicht unbedingt zwingend. Letztendlich war es eine Einzelaktion von Erik Anhölcher, der sich auf engstem Raum behaupten und das Leder gekonnt ins Eck zirkelte, die zum Ausgleich führte (53.). Wer dachte, dass die Partie jetzt kippen würde, sah sich getäuscht. Nach einem Ballverlust von Mannschaftskapitän Laurenz Baaß starteten die Neckarinsulaner einen Konter wie aus dem Lehrbuch, den Mubarik Abdikarim (57.) zur erneuten Führung abschloss.

Gefährliche Konter

Den Blau-Grünen lief die Zeit davon, zumal Ilvesheim trotz nachlassender Kräfte immer wieder gefährlich nach vorne spielte. Der kurz zuvor eingewechselte Paul Ewen war es dann, der nach einem Ballgewinn den Ausgleich vorbereitete. Anhölcher musste nur noch den Kopf hinhalten (72.). Danach scheiterte der Doppeltorschütze freistehend am guten Torhüter Petar Reljic.

Der Druck der Südhessen wurde schließlich doch noch belohnt. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war Ewen erneut Wegbereiter für einen Treffer, als er dem ebenfalls eingewechselten Daniel Schmitt den Ball auf dem Silbertablett servierte. Gerade hatte der Unparteiische fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt, als René Helbig den Siegtreffer zum 2:4 für die Viernheimer markierte. Vorbereiter war wieder Ewen.

Nach diesem wichtigen Auswärtssieg kann der TSV Amicitia am kommenden Sonntag (15 Uhr) im heimischen Waldstadion beruhigt in das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten SC Rot-Weiß Rheinau gehen. JR

