Blau-Grüne auf Torejagd

Viernheim. Das fängt ja gut an, auch wenn Trainer auf Ergebnisse bei Testspielen bekanntlich keinen großen Wert legen. Sowohl die Landesligafußballer wie auch die zweite Mannschaft des TSV Amicitia waren in den ersten Vorbereitungsspielen erfolgreich auf Torejagd gewesen. Die erste Garnitur kam beim VfL Birkenau zu einem deutlichen 6:0-Auswärtssieg. Auch die Reserve feierte mehrere erfolgreiche Abschlüsse, ließ dem Bergsträßer C-Ligisten FC Ober-Abtsteinach beim 7:1-Sieg nicht den Hauch einer Chance.

Nach einer intensiven Trainingswoche präsentierte sich der Landesliganeuling bereits in guter Form. Das Trainerduo Patrick Marschlich und Timo Endres kann allerdings auf eine eingespielte Formation zurückgreifen. So kamen mit Sebastian Scheidel, Andrej Halter und David Helm nur drei der sechs Neuzugänge zum Einsatz.

Für die Viernheimer Führung sorgte nach zwölf Minuten Abwehrstratege Florian Lammer. Vor der Pause erhöhte Erik Anhölcher per Strafstoß auf 2:0 (18.). Nach dem Seitenwechsel trugen sich noch Spielertrainer Patrick Marschlich (47.) mit einem verwandelten Elfmeter, Andrej Halter (75.), Jason Linhoff (86.) und Mannschaftskapitän Laurenz Baaß (89.) in die Torschützenliste ein.

Einen gelungenen Start in die Vorbereitung feierte auch die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim. Auch hier gab es nur wenige personelle Veränderungen, die neuen Kräfte präsentierten sich allerdings gleich in guter Verfassung. So erzielte Maximilian Beikert, der aus der eigenen A-Jugend kam, gleich einen Hattrick. Nach der Führung in der 15. Minute war der Nachwuchsspieler noch in der 85. und 90. Minute erfolgreich. Dazwischen trafen noch Deniz Alp Ülker (37.), Joel Schroth (40.), Kerem Kuzu (51.) und Fynn Mandel (54.) für die Blau-Grünen. Nikolas Wenisch (81.) erzielte zwischenzeitlich den Ehrentreffer für die Gäste aus dem Odenwald. JR