Viernheim. Die Aufholjagd wurde nicht belohnt: Denkbar knapp verloren die Rhein Neckar Metropolitans ihre Auftaktpartie in der neuen Saison der Jugend-Basketballbundesliga JBBL. 3,7 Sekunden vor Schluss hatten sie bei den White Wings Hanau noch mit zwei Freiwürfen die Chance zum Ausgleich. Der erste fiel in den Korb, doch der letzte Wurf ging daneben. So feierten die Hausherren ihren 69:68-Sieg.

Diese letzten Sekunden spiegelten das Bild der gesamten Partie. Hanau konnte die quirligen Metropolitans oft nur durch Fouls stoppen, doch aufgrund ihrer schwachen Freiwurfquote von unter 50 Prozent konnten die Gäste daraus kein Kapital schlagen – insgesamt 24 Würfe von der Linie fanden nicht ihr Ziel. Hinzu kam, dass die White Wings bei den Rebounds deutlich überlegen waren. Sie sicherten sich fast 30 mehr als die Metropolitans.

Emilian Fauth (am Ball) setzt sich für die Rhein Neckar Metropolitans im Spiel bei den White Wings Hanau erfolgreich durch. © BG Viernheim-Weinheim

Das erste Viertel hatte sich Hanau so mit 19:12 geholt. Den zweiten Abschnitt gestalteten die Teams ausgeglichen (20:20). Die Sieben-Punkte-Führung bauten die White Wings im dritten Teil um zwei Zähler aus. Und im Schlussviertel legte die BG richtig los und kam bis auf den einen Zähler heran – und schaffte dann doch nicht den entscheidenden Punkt.

Nach dem ersten Moment der Enttäuschung konnte Coach Kocak seine Jungs aber wieder aufmuntern und stellte die positiven Seiten des ersten Saisonspiels heraus: „Wir waren fast das ganze Spiel über mit zehn Punkten in Rückstand, aber haben nie aufgegeben, bis zur letzten Sekunde gekämpft und uns fast noch dafür belohnt. Das schweißt das Team zusammen, und aus den Fehlern werden wir lernen.“ Mit einer starken Defensivleistung hatte sein Team die Hausherren immer wieder zu Fehlern im Spielaufbau gezwungen. Insgesamt 36 Ballverluste hatte Hanau zu verzeichnen, die vor allem von den beiden Top-Scorern der Metropolitans, Koray Kocak (22 Punkte) und Cris Becht (20 Punkte), ausgenutzt wurden.

Metropolitans: Koray Kocak (22 Punkte/2 Dreier), Cris Becht (20/2), Emilian Fauth (9), Gacel Ruf (7/1), Linus Soltau (4), Niklas Stefanos Schiewe (4), Diego Charles Kirse (3/1), Valentine Chinamere, Tim Heineke, Paul Lennox Herrdegen, Paul Pflug, Raphael Zeh. su