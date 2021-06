Biotop inspiriert die Betrachter

Viernheim. Die Artbox des Kunsthauses in Viernheim hat drei Künstlern die Möglichkeit gegeben, in sehr schwierigen Zeiten mit völlig unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt schauen. Sie geben dabei nicht unbedingt Antworten auf ungelöste Zukunftsfragen, sondern stellen eher Momentaufnahmen ihres persönlichen Hier und Jetzt dar.

AdUnit urban-intext1

Zum Auftakt gestaltete Ana Laibach das Schaufenster. Bis zum 5. Juni war ein Werk von Francisco Klinger Carvalho zu sehen. Von Montag, 7., bis Sonntag, 20. Juni, hat nun Nikolaus A. Nessler die Möglichkeit, seine Kunst zu zeigen. Der Frankfurter Künstler präsentiert eine Arbeit mit dem Titel „Viernheimer Biotop“. Diese beschreibt er wie folgt: „In meiner Installation fließt Wasser, – Wasser, das wir trinken und nutzen, um gesund und vital zu bleiben. Eine der elementarsten Grundlagen aller Lebewesen und Organismen dieser Erde.“

Wasser als Selbstzweck

Nikolaus Nessler stellt ab Montag in der Artbox aus. © Kunsthaus

Da es in der Kunstrezeption zahllose Missverständnisse und Täuschungen gebe, will der Künstler klarstellen, dass das Wasser in dieser Arbeit keine Metapher und kein Synonym, sondern einfach nur Wasser sei. Die Waschbecken und die Pumpe seien ausnahmsweise anders als üblich eingesetzt und bildeten zusammen mit den Wasserpflanzen ein Biotop. Die Waschbecken seien zugleich Bildträger, auf denen sich feine Linien wie Flussläufe in unterschiedlichen Formationen abbilden. Strukturen, die sich auf wunderbare Weise gleichermaßen auf der Erdoberfläche wie in lebenden Organismen finden.

Strukturen und Muster seien wissenschaftlich gesehen Indizien und gäben Aufschluss über die Wesenszüge eines Systems: mathematisch, soziologisch und biologisch. In der Kunst seien Strukturen und Muster das Eldorado jedes vom Ornament besessenen Freundes von „Pracht und Schönheit“, aber auch das Feld des leidenschaftlichen Poeten, wenn dadurch Rhythmus, Takt und Pattern als Klang der Zeit ins Bild gebracht werden.

AdUnit urban-intext2

Landkarten werden an die Raumwände montiert. Diese sind übermalt und zu Karten globaler Überschwemmungen verändert worden. Fluten reinster Einbildung, die nicht mal durch den katastrophalsten Klimawandel herbeigeführt werden könnten. Dadurch entstehe ein Ensemble, das nicht auf globale klimatische Veränderungen verweist, aber einen Bezug zwischen den Waschbecken, dem feinen eingravierten Geäder, dem fließenden Wasser, den lebenden Organismen, also den Pflanzen und erfundenen Meeren, zu suchen scheint, erklärt der Künstler weiter.

Das Fenster ist bis Sonntag, 20. Juni, zu sehen. Auf eine offizielle Eröffnung wird wegen Corona verzichtet. red

AdUnit urban-intext3