Bilder simulieren den Raum

Viernheim. Ob bei „Kopigraphien“, Bildern von Bauten der Nachkriegszeit oder Objektfotografien – bei der kommenden Ausstellung im Kunsthaus steht das Bild und die Technik der Fotografie im Fokus. Unter dem Motto „It’s about the image“ wird vom 6. Februar bis zum 1. April jeweils ein Werk von Andrea Esswein, Eyal Pinkas und Katja von Puttkamer in der Artbox, Rathausstraße 36, zu sehen sein. Interessierte Bürger können das Konzept der „Kunst im Vorübergehen“ genießen und die Werke des international bekannten Künstler-Trios im bis 22 Uhr abends beleuchteten Schaufenster des Kunsthauses bestaunen.

In einem gemeinsamen Ausstellungsexperiment entwickelte das Künstler-Trio eine Reihe von Präsentationen in unterschiedlichen Kontexten. Mit der Ausstellung „It’s about the image #2“ bereichern die drei Kunstschaffenden nun die Artbox des Viernheimer Kunsthauses.

„Kopigraphien“ zeigt Andrea Esswein im Kunsthaus. © Kunstverein

Die Künstler nutzen das spezielle Konzept der zur Rathausstraße ausgerichteten Vitrine, indem sie drei speziell hierfür ausgewählte Werke nebeneinander zur Schau stellen. Alle drei Bilder simulieren Raum und hinterfragen das Verhalten von Raum und Bildraum, das aquarienhafte Schaufenster verstärkt dabei den Effekt einer scheinbaren Dreidimensionalität der ausgestellten Werke.

Mit Esswein, Pinkas und von Puttkamer konnte der Kunstverein ein weiteres Mal drei hochkarätige Künstler für eine Ausstellung im Schaufenster des Kunsthauses gewinnen. Die in Wiesbaden lebende Andrea Esswein ist bekannt für die Technik der „Kopigraphie“, mit der sie seit 1998 mithilfe der Kopiermaschine als fotografischem Apparat Kopieroriginale herstellt.

Eingehende Beobachtung

Der in Tel Aviv (Israel) geborene Eyal Pinkas lebt und arbeitet in Heidelberg, für den Künstler steht das Verhältnis von realem zu fotografischem Raum im Mittelpunkt seines Schaffens. Katja von Puttkamer ergänzt das Künstler-Trio durch ihre eingehende Beobachtung zufällig aufeinander treffender Farben, Formen und Strukturen. Die im rheinland-pfälzischen Ingelheim lebende Künstlerin nimmt besonders gerne Bauten der Nachkriegsmoderne und deren Wandel im Laufe der Zeit unter die Lupe. fds