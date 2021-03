Viernheim. Aktuelle Themen verarbeitet der Viernheimer Maler Ludwig Mahner in seinen Kunstwerken, die nun in einer digitalen Ausstellung unter dem Titel „Phantasie und Ratio“ im Internet zu sehen sind. So beschreiben zwei seiner Bilder das Leben in der Corona-Pandemie.

Die meisten seiner Themen gestaltet Ludwig Mahner abstrakt, bei Motiven mit Personen setzt der Künstler aber auch gegenständliche Techniken ein. Seine kraftvollen Farbkompositionen, zumeist in Öl auf Pressspan, suchen den Dialog mit dem Betrachter, inbesondere bei kritischen Darstellungen wie dem Bild unter dem Titel „Erdogans Mondfahrt“.

Leuchtende Landschaftsbilder, etwa von blühenden Wiesen, sind als Mosaik gestaltet. Ein Wirrwarr von Kreuzen weist auf einen Friedhof hin. Das Bild einer Schlange und ihres Umfelds ist hingegen ein Beispiel für die Zusammenführung von abstraktem und gegenständlichem Gestalten. H.T.