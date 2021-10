Bierseminar und Konzert

Viernheim. Im Hannes-Bräu stehen in diesem Tagen gleich zwei Veranstaltungen auf dem Programm. Am Donnerstag, 28. Oktober, um 19 Uhr findet das zweite Bierseminar für Frauen in Kooperation mit der Volkshochschule Viernheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie bei der gelungenen Premiere vor wenigen Wochen gibt es auch diesmal Wissenswertes und Humorvolles über die Geschichte des Gerstensafts aus der ganzen Welt und Viernheim im Besonderen. Natürlich darf dabei eine Verköstigung der vor Ort gebrauten Biere nicht fehlen. Neu im Angebot ist dabei der „Vernemer Urtyp“.

Rockhouse Family zu Gast

Am Freitag, 29. Oktober, gibt dann ab 18 Uhr die Rockhouse Family mit einem Live-Konzert den Ton in der Brauerei an. Gespielt werden Stücke aus mehreren Jahrzehnten des Rock, Pop, aber auch einige modernere Stücke. JR