Bienenkoffer übergeben

Viernheim. Neugierig schaut das kleine Mädchen in die große Kiste und schnappt sich sofort den Haarreif mit den gelb-schwarzen Fühlern und das bunte Bilderbuch. Die Erwachsenen um sie herum hat das Mädchen schnell vergessen, so vertieft ist sie in die Bilder von Bienen, Blumen und Honig.

Vorstandsmitglied Bruno Klemm und Mitarbeiter Sebastian Sax von der Sparkassenstiftung haben die Kiste mit in die AWO-Kita Lorscher Straße gebracht. „Diese Bienenkoffer zur frühkindlichen Bildung haben wir in vielen Kitas verteilt“, erzählt Bruno Klemm und zeigt auf die Kostüme, den originalgetreuen Imkerhut, die Wabenmodell und die vielen Sachbücher in dem Koffer. „Die Sparkasse und ihre Stiftung sind uns immer eine große Hilfe“, bedankt sich die AWO-Vorsitzende Jutta Schmiddem, „wir bekommen immer Unterstützung für unsere Projekte.“ Eine größere Zuwendung der Stiftung gab es bereits zum Start des Kita-Betriebs im vergangenen Jahr.

„Wir konnten das Material für „Deutsch für den Schulstart“ besorgen, ohne dieses Material würde die Förderung nicht so gut klappen“, sagt Agnes Manka, stellvertretende Leiterin der Kita. Eine noch größere Summe floss in den Bewegungsbereich; für die Kita wurden viele Sport- und Turngeräte angeschafft. „Wir werden auch offiziell als Bewegte Kita zertifiziert“, kündigt Kita-Leiterin Katja Gutperle eine Auszeichnung am Mittwoch an. „Das wäre ohne diese Geräte nie so schnell erfolgt“, fügt sie hinzu. su