Viernheim. Die Drachenbücherei kümmert sich jetzt wieder verstärkt um Aktionen gegen das Bienensterben. Viele kennen bereits das Gemeinschaftsprojekt „Viernheim summt“ der Kompass Umweltberatung und des Brundtlandbüros in Viernheim. Diese Aktion richtet sich an Viernheimer Bürger als Aufruf, etwas zur Verbesserung der Lebensbedingungen dieser wichtigen Arten beizutragen. Dazu werden Tütchen mit einer Spezialsamenmischung verteilt, die ausgebracht auf Balkonkästen, auf Beeten und Agrarflächen, dazu beiträgt, ein Nahrungsangebot für Bienen und bestäubende Insekten in der Stadt und auf den umliegenden Feldrändern und Feldern zu schaffen.

Ab sofort können diese Tütchen nicht nur in der Geschäftsstelle in der Wasserstraße 20, sondern auch in der Drachenbücherei in der Nibelungenschule abgeholt werden. Zu den Öffnungszeiten dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr – auch während der Osterferien – können sich interessierte Leser am Themenregal zudem mit der passenden Literatur über Insekten, Insektenhotels, Bienen und naturnahes Gärtnern versorgen. red