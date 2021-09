„Bi + Pride“-Flagge weht vorm Rathaus

Viernheim. Das städtische Gleichstellungsbüro will in Sachen sexueller Vielfalt weiterhin Flagge zeigen und erhält dabei Unterstützung von Bürgermeister Matthias Baaß. Auch anlässlich der ersten „Bi+Pride“-Aktion in Deutschlands wurde am 23. September, dem offiziellen Tag der Bisexualität, vor dem Rathaus die entsprechende Fahne hochgezogen. Dabei mahnte Baaß die Grundrechte an und zitierte aus den ersten drei Artikeln des Grundgesetzes.

„Gleichstellung der Geschlechter bedeutet nicht nur Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Sinne von Frau und Mann. Die Menschen sollen zum Thema Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung breit informiert und sensibilisiert werden“, so die Viernheimer Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich. In der Gesellschaft bestünden zahlreiche Vielfaltsdimensionen, sich verändernde Lebensweisen und damit nicht selten einhergehende Ängste, Vorurteile und Ausgrenzungen. Dies erfahren gerade Menschen, die vermeintlich „anders“ leben und sich nicht dem ihnen bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht zugehörig fühlen. Auch Bisexuelle seien keine kleine unwichtige Minderheit. 21 Prozent der deutschen Erwachsenen würden sich im bisexuellen Spektrum einordnen, bei 18- bis 24-Jährigen seien es sogar 39 Prozent.

„Die Leugnung und Unsichtbarmachung von Bi+sexualität ist leider noch weit verbreitet, dabei ist sie etwas Eigenständiges und vor allem Vollständiges“, macht Anja Ostrowski vom Antidiskriminierungsnetzwerk AdiNet Südhessen klar. Zudem beziehe sich Bi+sexualität nicht ausschließlich auf die Geschlechter Mann und Frau. Vorurteile führten zu Verallgemeinerungen einer sehr vielfältigen Gruppe.

Emotionaler Stress

Daneben sei es wichtig zu verstehen, dass es pansexuelle, polysexuelle und omnisexuelle Menschen gebe, die sich auch innerhalb der queeren Community legitimieren und erklären müssten. Die mangelnde Anerkennung sowie die tägliche Auseinandersetzung mit unsensiblen Äußerungen und Darstellungen sorge für emotionalen Stress.

