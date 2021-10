BG-Herren streben dritten Sieg in Folge an

Viernheim. Die Seniorenteams der BG Viernheim-Weinheim haben die Fortsetzung des erfolgreichen Saisonstarts fest im Blick. Die Oberliga-Herren müssen dazu am heutigen Samstag um 17.30 Uhr beim Karlsruher TV punkten.

Die Gastgeber waren in ihrem bisher einzigen Saisonspiel deutlich mit 58:93 beim USC Freiburg 2 unterlegen. BG-Coach Zimmermann setzt darauf, die zuletzt fehlenden Kreutzer, Bregulla und Rothermel wieder dabei zu haben und somit über eine starke Defensivleistung zum dritten Mal in Folge erfolgreich zu sein. „Aushängeschild der Mannschaft ist und bleibt die Verteidigung“, meinte Zimmermann zu seiner klaren Linie, die auch die Basis der ersten beiden Saisonsiege bildete.

Ihr erstes Heimspiel haben heute die Jugendbundesligisten der Rhein Neckar Metropolitans, die um 14.30 Uhr in der Weinheimer TSG-Halle die BIS Baskets aus Speyer empfangen. Zuvor um 12 Uhr bestreitet die U18-1 ihr Spiel gegen den SSC Karlsruhe. Die BG-Damen streben ebenfalls ihren dritten Saisonsieg in der Landesliga an. Dazu müssten sie am morgigen Sonntag bei den ebenfalls bereits zweimal siegreichen DJK Rabbits Eppelheim gewinnen und sich gegenüber dem Overtime-Krimi gegen Sinsheim weiter steigern.

Am Sonntag greifen auch etliche weitere BG-Teams ins Spielgeschehen ein. Bereits um 10 Uhr empfängt die U12-1 in der Viernheimer Alexander-von-Humboldt-Halle den TSV Wieblingen. In gleicher Halle spielt dann um 12 Uhr die weibliche U16 gegen die Basket Ladies Kurpfalz 1. Auswärts tritt um 11 Uhr die U14-2 zu ihrem Saisondebüt bei der DJK Eppelheim an, um 11.30 Uhr ist die U12-2 beim TV Heidelbebrg gefordert. Die U18-2 spielt um 14 Uhr bei der TSG Wiesloch und letztlich treten noch die Herren 2 um 15.30 Uhr beim Heidelberger TV an. su

