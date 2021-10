BG-Damen mit dem glücklicheren Ende

Viernheim. Die BG-Damen gewannen in der Landesliga in einem spannenden Spiel denkbar knapp nach Verlängerung mit 47:46 gegen den TV Sinsheim und feierten schon den zweiten Saisonerfolg.

Immer noch ersatzgeschwächt startete die BG Viernheim/Weinheim mit neun Spielerinnen ins Spiel. Den Willen, den zweiten Sieg einzufahren, konnte die Zuschauer anfangs noch nicht erkennen. Die Damen spielten zwar gut zusammen, kamen aber nur selten zum erfolgreichen Korbabschluss. Dafür konnte die BG in der Defense mehr überzeugen, so dass auch die Sinsheimerinnen nicht viele Punkte erzielten. Das Ergebnis des ersten Viertels (8:9) spricht für sich. Im zweiten Viertel wurde es nicht besser. Die Quote von außen ließ weiterhin zu wünschen übrig, die Turnover häuften sich und auch der Zug zum Korb fehlte (Halbzeitergebnis: 19:19).

In der zweiten Hälfte wollten sich die Damen dann von den Gegnerinnen absetzen, aber sie taten sich weiterhin schwer (26:29). Im vierten Abschnitt lagen die Damen der BG zwischenzeitlich sogar mit neun Punkten im Rückstand. Doch wenige Minuten vor Schluss konnten sie das Spiel noch drehen. Durch die frühzeitige Foulbelastung der Gegnerinnen erzwang man Freiwürfe und konnte damit ein 37:37 und die Verlängerung erreichen. Und in der Overtime waren es erneut die Freiwürfe, von denen die BG-Damen profitierten und am Ende knapp mit 47:46 die Nase vorn hatten.

BG Viernheim-Weinheim: Jana Bornemann (8), Paula Garcia Schindler (1), Christina Haas (2), Melina Kataliakos, Betty Kuneva (18 / 2 Dreier), Franziska Maliske (4), Bianca Melzer (3), Andrea Resch (11) und Nikol Todorova.

Den erfolgreichen Heimspieltag der BG in der Viernheimer Waldsporthalle komplettierte die U18-1, die ihren Saisonauftakt gegen den TSV Wieblingen mit 76:67 gewinnen konnte. Die U18-2 war dagegen am Vormittag mit 57:61 gegen die KuSG Leimen unterlegen. Bei den Auswärtsspielen war die Bilanz der BG-Teams etwas gemischter. Die U14 verlor deutlich 37:94 bei der TSV Wieblingen, besser machte es dann die U16, die mit 87:65 gewinnen konnte.

Sieg und Niederlage gab es auch für die Herren-Teams beim TSV Buchen. Die Herren 2 verloren 98:42, die Herren 4 siegten gegen die Buchener Herren 3 mit 66:49. Zudem kassierten noch die Herren 3 eine 42:57-Niederlage beim TV Neckargemünd und die U12 verlor knapp bei der SG Mannheim mit 57:54. su