Beyond this Sommer treten auf

Viernheim. Im Hannesbräu in der Einsteinstraße findet nach dem Ende der Viernheimer Sommerbühne am heutigen Freitag, 2. September, wieder ein Livekonzert statt. Zu Gast ist diesmal die Band Beyond this Summer aus Schwetzingen, die sich den musikalischen Stilrichtungen Indie, Punk, Rock, Rap und Pop verschrieben hat.

Die Band wurde im August 2015 aus der Taufe gehoben. Egal ob schnell, langsam, laut, leise, deutsch oder englisch: Mit ihrer Vielfalt bringt die Truppe das Publikum in Bewegung. Bandmitglieder sind Daniel Ueltzhöffer (Gitarre und Gesang), Marco Bierbauer (Gitarre), Nicolai Leiser (Schlagzeug), Sandra Ueltzhöffer (Gesang), Tobias Linnebach (Bass) und Elias Herrmann (Keyboard und Gesang).

Neben Klassikern wie „I love Rock’n Roll“ und „If I had a Hammer“ werden auch moderne Songs im neuen Gewand wie „Skyfall“ oder „Perfekte Welle“ nicht fehlen. Definitiv mit auf der Setlist stehen auch Songs von Kraftklub, Green Day und Blink182, denn damit hat laut Band einst alles begonnen.

Hutgage von zehn Euro

Hausherr Uwe Kleinhans hat sich dagegen der Produktion von leckerem Gerstensaft verschrieben und verspricht neben selbstgebrautem und gekühltem Bier Deftiges vom Grill – und natürlich beste Unterhaltung im Hof der Brauerei.

Der Einlass ist um 18 Uhr, in der Hutgage in Höhe von zehn Euro ist ein Verzehrgutschein im Wert von vier Euro enthalten. JR