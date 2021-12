Bewohnerin infiziert

Viernheim. Im Viernheimer Forum der Senioren wurde erstmals seit Januar 2021 wieder eine Bewohnerin positiv auf das Corona-Virus getestet, wie die Stadt Viernheim mitteilt. Nach einem Impfdurchbruch bei einer Mitarbeiterin wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße PCR-Reihentests bei Bewohnern und Mitarbeitern in deren Einsatzbereich durchgeführt. Am späten Mittwochnachmittag lagen die Laborauswertungen vor. Bei einer Bewohnerin war das Virus nachweisbar. Alle sonstigen Testauswertungen ergaben negative Ergebnisse. Der Bewohnerin sei laut Stadt dreifach geimpft und aktuell symptomfrei.

„Natürlich beobachten wir schon seit einigen Wochen mit Sorge die Situation in den umliegenden Einrichtungen und haben solche Entwicklungen im Kalkül“, erklärt Betriebsleiter Jürgen Hoock. Bei den eingesetzten Mitarbeitern des betroffenen Bereichs würden täglich Schnelltests durchgeführt. Die Bewohner hätten alle zwei Tage das Angebot. „Deshalb kommt das jetzige Ergebnis doch ein Stück weit überraschend. Weder die bisherigen Testergebnisse, noch das tägliche Monitoring haben uns bislang entsprechende Anhaltspunkte auf das Virus gegeben“, so Hoock.

Bereits am kommenden Montag soll eine neuerliche PCR-Testreihe in dem Wohnbereich zeigen, ob sich das Virus weiter ausgebreitet hat. Einschränkungen der Besuchsmöglichkeiten sind derzeit nicht angeordnet. Besucher des betroffenen Wohnbereichs werden auf mögliche Ansteckungsrisiken hingewiesen und betreten den Bereich derzeit auf eigene Gefahr. Die sonstigen Wohnbereiche der Einrichtung sind aktuell nicht betroffen. red