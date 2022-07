Bewerbung „Last Minute“

Viernheim. Der Verein Förderband Viernheim lädt alle Schülerinnen und Schüler sowie junge Erwachsene bis 27 Jahre zu einem „Last-Minute-Bewerbertreff“ ein. Angesprochen sind all diejenigen, die noch etwas Hilfe bei der Suche nach einer passenden Ausbildung oder einem Beruf, bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen oder bei der Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch benötigen.

Der „Last-Minute-Bewerbertreff“ findet an zwei Tagen, nämlich Dienstag, 26. Juli, und am Mittwoch, 28. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Treff im Bahnhof (TiB) in der Friedrich-Ebert-Straße 8 statt. Die Teilnehmenden sollten einen USB-Stick, vorhandene Bewerbungsunterlagen und sonstige Zeugnisse sowie Zertifikate mitbringen.

Das Förderband bittet um eine Anmeldung telefonisch oder per WhatsApp unter Telefon 0151/18983039. red