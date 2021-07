Bewerbertreff für Kurzentschlossene

Viernheim. Das Team vom Förderband Viernheim bietet einen „Last-Minute-Bewerbertreff“ an. Er ist für alle Viernheimer Schülerinnen und Schüler, sowie junge Erwachsene bis 27 Jahren, die noch Hilfe bei der Suche nach einer Ausbildung oder einem Beruf, bei der Erstellung von Bewerberunterlagen oder bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche benötigen. Der „Last-Minute-Bewerbertreff“ findet am Mittwoch, 21. Juli, und am Donnerstag 22. Juli, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Durch die derzeitigen Corona-Maßnahmen müssen sich die Teilnehmer telefonisch oder per WhatsApp bei der Nummer 0151/18 83 03 9 anmelden und einen Termin vereinbaren. red

