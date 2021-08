Bewegung im Spiegelsaal

Viernheim. „Und eins und zwei und hoch und ab“, zählt Elke Hammer und zeigt den Mädchen, wie sie die Arme und Füße im Takt bewegen sollen. Die Tänzerinnen strengen sich mächtig an, damit die Bewegungen genauso aussehen, wie es die Ballettlehrerin vormacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Sommerferienspielen in der Ballettschule Hammer lernen die Kinder schnell eine kleine Choreografie zu poppiger Musik. An fünf Tagen kommen die Mädchen ins Bürgerhaus und können sich entweder im Stepptanz oder im Jazztanz – oder gleich in beiden Tanzvarianten – ausprobieren.

„Klackernde“ Schuhe

Dabei ist es egal, ob die Kinder schon Tanzerfahrung haben oder absolute Anfänger sind. Und auch passendes Schuhwerk braucht man nicht; die interessierten Stepptänzer bekommen die passenden Schuhe zum „Klackern“, die Jazztänzer haben Gymnastikschuhe an oder tanzen mit Socken durch den Spiegelsaal. Bei den Übungen der Figuren und dem Einstudieren der Schrittfolgen vergeht die Ferienspiel-Stunde viel zu schnell, einige Nachwuchstänzerinnen haben sichtlich Lust auf regelmäßigen Unterricht bei Elke Hammer bekommen.

Die Viernheimer Ballettschule Hammer bietet Tanzunterricht für Kinder ab vier Jahren an. Die Tanzpädagogen unterrichten neben dem klassischen Ballett auch Jazz, Jazz-Funk und Stepptanz für alle Altersklassen und Leistungsstufen. Den aktuellen Unterrichtsplan und alle weiteren Informationen zu der Schule finden Interessierte auf der Internetseite www.ballettschule-hammer.de. su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2