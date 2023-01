Bewegung im Klassenraum

Viernheim. Viel Bewegung kam in die Stuhl- und Tischreihen der Erstklässler der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS), als der Unterricht zum Projekt „Klasse 2000“ begann. Gesundheitsförderin Elke Hinterthan begann die besondere Schulstunde mit einem kleinen Aufwärmprogramm. Es wurde gehüpft, der Hampelmann gemacht und auf der Stelle gesprintet. Das war der Anfang, um sich anschließend mit Bewegung und der Luft in den Atemwegen vertraut zu machen.

Hinterthan erklärte den Abc-Schützen, dass Sport und Bewegung für jedes Alter gut ist, am besten sei Laufen und Wandern im Wald. „Dadurch bekommt man jede Menge Sauerstoff in seinen Körper. Der geht über Nase oder Mund in die Luftröhre und weiter in die Lungenflügel. Letztendlich wird er über das Blut in alle Körperteile des Menschen transportiert. Ganz wichtig ist, dass das Gehirn immer gut durchblutet und mit Sauerstoff versorgt wird“, so die Gesundheitsförderin.

Gerade bei Kindern ist wissenschaftlich erwiesen, dass viele unter Bewegungsmangel leiden. Deshalb gibt es zahlreiche Tipps, wie sie auf einfache Art und Weise Sport treiben können, ohne dass man gleich in einen Verein oder ein Fitnessstudio gehen muss. Möglichst viele Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen, Kinder oft draußen spielen zu lassen oder Bewegung in der Wohnung zu ermöglichen, lauten die Tipps auch für die Erwachsenen. Unter den Augen von Edna Gander und Karlheinz Hermann vom Viernheimer Lions-Club gab es auch gleich praktische Beispiele. Besonders viel Spaß hatten die Grundschüler bei den Übungen mit dem Atemtrainer, einer Art Pfeife, über deren Öffnung ein tischtennisgroßer Ball durch Pusten balanciert werden kann.

Das bundesweite Programm begleitet Kinder kontinuierlich von Klasse eins bis vier. Frühzeitig werden die Grundschüler für das Thema Gesundheit begeistert und in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung gestärkt. Starke Kinder brauchen nämlich weder Suchtmittel noch Gewalt. Zwei bis drei Mal pro Schuljahr führt eine Gesundheitsförderin neue Themen in den Unterricht ein, die Lehrkräfte vertiefen das Gelernte anschließend. Spielerisch erfahren die Kinder, wie wichtig es ist, gesund und lecker zu essen, sich regelmäßig zu bewegen und zu entspannen, Probleme und Konflikte gewaltfrei zu lösen, Tabak und Alkohol kritisch zu beurteilen und auch unter Gruppendruck Nein sagen zu können. JR