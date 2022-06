Bewegung im Erholungswald

Viernheim. Auf Einladung des AWO-Familienzentrums Kirschenstraße trifft sich seit vier Jahren regelmäßig freitagvormittags eine Seniorenlaufgruppe. Ein fester Stamm von zehn bis zwölf lauf- und kommunikationsfreudigen Senioren nimmt sich gerne die Zeit, sich eine Stunde im Viernheimer Naherholungswald zu bewegen.

Man ist eine Stunde an der frischen Luft, hat die Möglichkeit sich auszutauschen und kann neue Kontakte knüpfen. Treffpunkt ist freitags um 9 Uhr am Parkplatz am neuen Friedhof. Ansprechpartnerin im AWO Familienzentrum ist Ulrike Hoock, Telefon 06204/60 25 41, E-Mail u.hoock@awo-viernheim.de.

Weitere Angebote des AWO-Familienzentrums für Senioren sind ein Töpferkurs, donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr (Ansprechpartnerin ist Gabi Thomas, Telefon 06204/60 25 41 und E-Mail g.thomas@awo-viernheim.de), und ab September gibt es wieder ein Nähkurs, der voraussichtlich ebenfalls donnerstags ab 15 Uhr im Familienzentrum stattfinden wird.

Gebühren entstehen sowohl für das Töpfern als auch das Nähen keine. Eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen sind inklusive. Ansprechpartner ist Thomas Sebert. Er ist unter Telefon 06204/78 90 64 oder per E-Mail an familienzentrum@awo-viernheim.de erreichbar. red