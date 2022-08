Besuchsdienste und geselliges Miteinander

Viernheim. Die evangelische Frauenhilfe wurde 1889 von Kaiserin Auguste Viktoria gegründet. Ziel war es, das Engagement von Frauen für die notleidende Bevölkerung zu unterstützen. Bald waren diese Frauengruppen aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, und 1913 gab es die ersten Kreisverbände. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm im Wesentlichen die Caritas den Bereich der Sozialarbeit. Doch viele evangelischen Frauen kommen bis heute zu regelmäßigen Treffen zusammen.

Die Viernheimer Gruppe feierte 2012 ihr hundertjähriges Bestehen. In der Gemeinschaft nehmen viele sozial denkende Frauen kleine Aufgaben wahr, wie zum Beispiel Besuchsdienste für alte und kranke Menschen, oder sie unterstützen bei den Gruppentreffen die Gemeinde. Ein religiöser Bezug ist immer gegeben.

Nun hat Pfarrerin Dr. Irene Dannemann in der Friedenskirche mit den Damen das Abendmahl gefeiert. Die evangelischen Pfarrer Klaus Traxler und Thomas Blöcher sowie Irene Danneman wechseln sich mit der Gestaltung der Mittwochstreffen ab. Die 15 Frauen trafen sich in der Vereinsgaststätte „Bei Gitta“ am Kirschenweg. Auch Temperaturen von mehr als 30 Grad hielten die Damen – zwei davon sind über 90 Jahre alt – nicht von der Zusammenkunft ab. Nach dem Lied „Geh’ aus mein Herz und suche Freud“, einer kurzen Ansprache und einem Gebet freuten sich die Teilnehmerinnen über die Einladung zum geselligen Austausch bei Kaffee und Kuchen.

Interessenten willkommen

Die Gemeinschaft pflegt Kontakte insbesondere auch zu Frauen, die aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht mehr aktiv an den Treffen teilnehmen können, und schützen sie so vor Vereinsamung. Für alle Interessentinnen sei „ein Platz frei“, betont Organisatorin Ottilie Bernád-Müller und lädt alle interessierten Frauen ein, Teil des fürsorglichen Netzwerkes zu werden. Die Seniorinnen treffen sich wieder ab Mittwoch, 7. September, 14.30 Uhr, im evangelischen Gemeindezentrum, Saarlandstraße 12-14. red