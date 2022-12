Besuch vom Weihnachts-Zirkusclown

Viernheim. Nach „Oh, wie schön ist Panama“ im September war nun erneut das Capitol-Kindertheater aus Mannheim bei den Kindergartenkindern des AWO-Familienzentrums zu Gast. Passend zur Weihnachtszeit wurde der WeihnachtsZirkusclown eingeladen.

Für die Einladung zu den Kindern in das Familienzentrum war der Weihnachts-Zirkusclown auch sehr dankbar. Denn alle, die mit ihm das ganze Jahr über im Zirkus auftreten und für tolle Vorführungen sorgen, fahren über Weihnachten nach Hause. So fährt der Löwenbändiger beispielsweise nach Afrika, die Seiltänzerin nach Spitzbergen, und sogar der Messerwerfer feiert mit seinen Messern Heiligabend.

Nur der Clown bleibt ganz allein im Zirkus zurück. Als es langsam dunkel wird, wird der Clown ganz schön traurig. Er soll alleine Weihnachten feiern? Will denn keiner mit ihm singen oder Geschichten erzählen? An Plätzchen und Christstollen ist schon überhaupt nicht zu denken. Wenn doch nur ein paar andere Clowns da wären. Da muss man sich was einfallen lassen.

Viele rote Nasen

Die Kinder ließen sich nicht lange bitten, wurden von ihm aktiv in das Geschehen eingebunden und wurden unversehens selbst zu kleinen Zirkusclowns. Viele kleine rote Nasen zeugten noch den ganzen Tag von der Beteiligung der Kinder.

Kinder und Erzieherteam hatten viel zu lachen. Sehr zur Freude des erwachsenen Weihnachts-Zirkusclowns, wie immer toll gespielt von Georg Veit, vom Capitol-Kindertheater aus Mannheim. red