Bester Abi-Jahrgang aller Zeiten an der AMS in Viernheim

Viernheim. „Es scheint, dass fehlende Alternativen zu einer Vertiefung des Vorhandenen führen.“ So erklärt sich Schulleiterin Ursula Kubera das beste Ergebnis, das je ein Abitur-Jahrgang an der Albertus-Magnus-Schule erreicht hat. Mit einem Notenschnitt von 2,1 hat der „Corona-Jahrgang“ den Abschluss am bischöflichen Gymnasium geschafft.

Gleich sechs Schülerinnen und Schüler erreichten die Traumnote 1,0: Annkathrin Bächle, Magdalena Gehrling, Kim Heidemann, Rebekka Stinner, Sophia Stößer und Kai Kärner. Ebenso einen hervorragenden Schnitt haben Pia Lensker, Lea Nordmann (beide 1,1) und Nicola Lukic (1,2). Die acht- oder neunjährige Laufbahn an der AMS endete jetzt für alle 70 Abiturienten mit der Übergabe der Zeugnisse bei der akademischen Feier im Schulhof. „So ist es möglich, auch mit Abstand zu feiern“, freute sich Kubera, dass die Abiturienten gemeinsam ihre Zeugnisse erhalten und zumindest zwei Begleitpersonen dabei haben.

„Sie haben die Pandemie genutzt, um sich auf das Lernen zu fokussieren“, gratulierte Martin Senz vom Schulträger Bistum Mainz den Absolventen und dankte ihnen, dass sie Rücksicht auf die vulnerablen Gruppen genommen hätten. Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler überbrachte die Glückwünsche der Stadt Viernheim und gab den Abiturienten „für den Lebensabschnitt, der ein Mehr an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit erfordert“, mit, sich immer ihres Verstandes zu bedienen. „Mensch zu sein ist etwas Sonderbares . . . Man ist nie fertig“, zitierte Teuta Miftari die Lyrikerin Else Pannek. Sie beschrieb die Gefühle der Abiturienten, die vor acht Jahren mit teils mulmigem Gefühl an die AMS kamen und nun wieder vor einem neuen Schritt stehen.

Lehrer Daniel Fritz sieht die Schüler dafür gut gerüstet: „Ziel der Schulzeit ist ja nicht das Anhäufen von Wissen.“ Als die Welt aus den Fugen geraten sei, habe der „Corona-Jahrgang“ charakterliche Stärken und Durchhaltevermögen entwickelt. Auf die persönliche Gratulation und den Händedruck von Schulleiterin Kubera, ihrem Stellvertreter Martin Gehrling und Studienleiterin Elke Hannstein mussten die Abiturienten verzichten, als sie ihr Reifezeugnis abholten. Mehrere Schüler wurden für herausragende Leistungen in der Oberstufe und im Abitur geehrt. Über den Lateinpreis der Altphilologen freuen sich Kim Heidemann und Rebekka Stinner. Magdalena Gehrling und Pia Lensker wurden von der katholisch-theologischen Fakultät ausgezeichnet.

Der Preis der deutschen mathematischen Vereinigung geht an Annkathrin Bächle, ebenso der Preis im Fach Geschichte. Die deutsche physikalische Vereinigung ehrte Kai Kärner, David Viet Long Nguyen und Lea Nordmann. Ebenfalls drei Preise vergab die Gesellschaft der deutschen Chemie: an Magdalena Gehrling, Felicia Schlesier und Maximilian Schulte. Über den Karl-von-Frisch-Abiturientenpreis im Fach Biologie freute sich Sophia Stößer, zudem über den Preis des Bischofs.