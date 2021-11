Bessere Chancenverwertung ist gefordert

Viernheim. Ein doppelter Derbyspieltag steht bei den Fußballerinnen des TSV Amicitia an. Beide Frauen-Teams spielen morgen gegen die Mannschaften des TSV Neckarau.

Die Blicke der Fußballfans richten sich vor allem auf die Oberliga-Partie um 15 Uhr an der Lorscher Straße. „Das Derby elektrisiert die Spielerinnen“, sagt Trainer Patrick Kloskalla, seine Mannschaft wolle unbedingt drei Punkte holen. Das ist auch wichtig, denn zuletzt hat das Team fünf Spiele in Serie nicht mehr gewinnen können und hat sich aus der Spitzengruppe der Oberliga verabschiedet. „Bei einem Sieg würden wir nicht nur Neckarau, die direkt hinter uns in der Tabelle auf Platz sieben stehen, etwas distanzieren, sondern den Abstand zur Abstiegszone wieder vergrößern“, hat Kloskalla die Tabelle genau im Blick.

Besonderes Augenmerk legen Coach und Spielerinnen darauf, dass diesmal nicht so viele hundertprozentige Torchancen liegengelassen werden. Da ist es gut, dass sich die Personalsituation wieder deutlich entspannt hat. Lediglich Torhüterin Tomke Zeeh, die an einer Schulterverletzung laboriert, und Pauline Kloskalla sind nicht einsatzfähig. Trotzdem wird der TSV Amicitia die Frauen des TSV Neckarau nicht unterschätzen. „Das ist eine erfahrene Mannschaft mit hervorragenden Einzelspielerinnen“, weiß der Trainer, worauf seine Akteurinnen achten müssen.

Das erste Viernheim-Mannheim-Derby des Tages beginnt um 12 Uhr. Die zweite Frauenmannschaft der Viernheimer will gegen die Neckarauer ihre Spitzenposition verteidigen. Die TSV-Amicitia-Damen sind Erste in der Landesliga, ihre Gegnerinnen rangieren mit zehn Punkten Abstand auf Platz fünf.

Die E-Juniorinnen haben wieder einen Spieltag, bei dem sie auf drei Konkurrenten treffen. In Mingolsheim geht es morgen ab 11 Uhr gegen den Ausrichter TuS Mingolsheim, Polizei SV Mannheim und die zweite Vertretung der Mingolsheimerinnen. Schon heute sind die D-Juniorinnen im Einsatz. Um 12.30 Uhr spielen sie bei den Jungs der Spvgg 06 Ketsch 2. su