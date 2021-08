Besonders robustes Material

Viernheim. Handwerkliches Geschick und Kreativität sind bei den Ferienspielen der städtischen Jugendförderung gefragt, die als Ersatz für das Feriendomizil angeboten werden. Unterstützung gibt es dabei von Anne Knapp, die das Projekt leitet. In dieser Woche stand die alte Handwerkskunst Filzen auf dem Programm, was den Kindern auch einen Blick zurück in vergangene Zeiten ermöglichte.

Auf dem Außengelände des Treffs im Bahnhof (TiB) standen wieder ausreichend Werkbänke zur Verfügung, dazu gab es die notwendigen Materialien, um Objekte aus Filz zu fertigen. „Das war für die Kinder natürlich alles neu, sowohl der Umgang mit der bunten Schafwolle als auch der Seife in Kombination mit dem warmen Wasser. Es hat aber allen einen Riesenspaß bereitet“, stellte Anne Knapp zufrieden fest.

Die Ferienspielteilnehmer sind im Hof des Treff im Bahnhof aktiv. © Othmar Pietsch

So trugen die Kinder mehrere Schichten aus Schafwollstücken um einen Luftballon herum auf. Um den Ballon nicht zum Platzen zu bringen, bedurfte es besonderer Vorsicht und vor allem Fingerspitzengefühl. Anschließend ließen die Teilnehmer die Kugel trocknen, um daraus später verschiedene Figuren, aber auch Taschen, Haarbänder oder Schlüsselanhänger fertigen zu können.

Filzen gehört zu den ältesten Techniken der Textilherstellung. Filz ist extrem strapazierfähig, schwer entflammbar und wasserdicht. Deshalb wird das Material heute noch für die Herstellung von Schutz- und Winterbekleidung sowie für Hüte, Socken, Handschuhe, Stiefel und Sohlen verwendet. Auch die bequemen Filzpantoffeln sind nach wie vor beliebt. In der kommenden Wochen gehen die Ferienspiele weiter. Dann lautet das Thema „Verrückte Figuren und fantastische Welten“. Die Materialien werden gestellt, die Teilnehmer werden aber gebeten, ein altes Handtuch mitzubringen. JR

