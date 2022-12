Am Freitag, 16. Dezember, steht dem Viernheimer Hannesbräu ein ganz spezielles Konzert ins Haus. Helena und Helmut laden zu einer Reise durch die verschiedenen Stilarten der Musikgeschichte ein. Das Konzert findet im gemütlichen Ausschank statt, der gut gewärmt ist. Der Einlass findet ab 18 Uhr statt. Die Brauerei Hannesbräu befindet sich in der Einsteinstraße 8 in Viernheim.

