Besinnliche Winterfeier

Viernheim. Fröhlichkeit, Besinnlichkeit und Harmonie zeichneten die Winterfeier der Lebenshilfe aus. Der Vorsitzende Robert Miltner konnte zahlreiche Mitglieder und Bewohner der Wohnstätten begrüßen.

Gut besucht war die Winterfeier der Lebenshilfe. © Lebenshilfe

Rund um den Gartenpavillon im Garten des Johannes-Schrey-Hauses wurde in idyllischer Weihnachtsmarkt-Atmosphäre der Nikolaus erwartet. Direkt aus der Weihnachtshütte wurde Glühwein und Punsch angeboten. Bratwürste vom Grill, Flammlachs und frisch gebackene Waffeln sowie Kaltgetränke rundeten das kulinarische Angebot ab.

Bekannte Weihnachtslieder spielte der neunjährige Phoenix ten Vaarwek auf seiner Violine und begeisterte die Besucher. Die Damen Christina und Annette rundeten den musikalischen Teil mit Liedgut auf der Klarinette ab. Mit einem Spiel auf der Mundharmonika überraschte Hans-Günther Schmidt die Gäste und geleitete den Nikolaus in den Pavillon.

Als der Nikolaus, Michael Kosbau, und sein Weihnachtsengel, Nicole Gräff, die vielen Päckchen verteilten, war für viele die Stimmung auf dem Höhepunkt, hatte man doch schon so lange auf die Geschenke gewartet.

Seinen Dank richtete Miltner an das Vorstandsteam sowie die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die sich für die Ziele der Lebenshilfe engagieren sowie an alle Betreuer des Johannes-Schrey-Hauses. Besondere Dankesworte gingen an alle Spender und Förderer. Hier sei, laut Miltner, besonders die 45-jährige Unterstützung durch den Lions Club hervorzuheben, der auch in diesem Jahr die Weihnachtsgeschenke zur Verfügung gestellt und verpackt hatte. red