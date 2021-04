Berufe mal anders vorgestellt

Viernheim. Auch „Girls’ Day“ und „Boys’ Day“ mussten in diesem Jahr coronabedingt ins Internet umziehen. Statt in der Werkstatt die Autos zu überprüfen oder im Blumenladen Sträuße zu binden, gab es digital einen Einblick in für das jeweilige Geschlecht ungewohnte Berufsbilder.

Der Orientierungstag dient eigentlich dazu, als Mädchen in typische Männerberufe hineinzuschnuppern und sich als Junge in einem frauentypischen Job auszuprobieren. Da derzeit Besuche in Betrieben nicht möglich sind, haben das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim und der Verein Förderband ein Online-Programm rund um die bundesweite Veranstaltung organisiert.

Die Schülerinnen und Schüler aus der Klassenstufe acht der Albertus-Magnus-Schule, der Alexander-von-Humboldt-Schule und der Friedrich-Fröbel-Schule beteiligten sich. Die Jungen analysierten die Berufe Buchhändler, Heilerziehungspfleger, Konditor und Tiermediziner: Was macht man in dem Beruf, welche Voraussetzungen braucht man, wie sind Ausbildungsdauer und Gehalt, was weitere Qualifikationen und Aufstiegsmöglichkeiten? Die Mädchen schauten sich Chirurgiemechaniker, Film- und Videoeditor, Gärtner und Dachdecker an. „Die Mädchen haben herausgefunden, dass der Beruf Film- und Videoeditor seit 2020 gar nicht mehr angeboten wird, sondern mit einem anderen Beruf zusammengefasst wurde“, lobte die Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich.

In der Videokonferenz mit den Mitarbeitern des Vereins Förderband, in Viernheim für die Unterstützung der Jugendlichen bei der Berufswahl, bei Bewerbungen und der Stellensuche zuständig, hatten die Mädchen und Jungen zwei Gesprächspartner.

Interviewpartner erzählen

Lena Franke ist im dritten Ausbildungsjahr als Anlagenmechanikerin SHK (Sanitär, Heizung, Klima). „Ich war schon immer praktisch veranlagt“, erzählt die 19-Jährige. Ihr Arbeitstag startet mit dem Verladen des Materials für die Baustelle, dort werden Toilette oder Waschbecken oder auch die gesamten Rohrleitungen montiert. „Und am Ende muss der Müll eingesammelt und ausgeladen werden“, berichtet Franke.

Ihr Beruf habe viele verschiedene Herausforderungen: Man sei viel auf den Beinen und es sei körperlich anstrengend. Manchmal müsse man kreative Lösungen finden und es gehe bei jedem Wetter in den Rohbau. „Aber mit den Männern im Job habe ich keine Probleme“, betont die Auszubildende, bei der sich regelmäßige Schultage mit der Arbeit im Betrieb abwechseln.

Für die Jungs hatte Robin Zubrod vom Förderband Aljoscha Hauk gewinnen können. Er ist 31 Jahre alt und Erzieher. „Ich arbeite in einer Kindergartengruppe, so wie ihr sie kennt“, erzählt er den Achtklässlern. Sein Acht-Stunden-Arbeitstag beginnt mit dem Ankommen der Kinder und kurzen Elterngesprächen. Dann wird das Frühstück vorbereitet. Beim Spielen werden die Kinder beobachtet, ihre Stärken und Schwächen und wie man sie weiter fördern kann. Männer sind im Erzieherbereich klar unterrepräsentiert, aber Hauk wirbt für den Beruf: „Eltern sind oft froh, wenn es eine männliche Bezugsperson gibt.“ Die Jungs haben Bedenken: „Kriegt man keine Kopfschmerzen, wenn die kleinen Kinder herumrennen und so laut sind?“, fragt einer. Und wie aufs Stichwort platzen die Kindergartenkinder in die Videokonferenz. „Es läuft nicht immer wie geplant“, meint der Erzieher lachend. su

