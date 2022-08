Berliner Ring gesperrt

Viernheim. Wegen eines Hausbaus wird die Straße Berliner Ring zwischen der Bahnhofstraße und der Zeppengasse ab Montag, 8. August, bis voraussichtlich 15. Dezember vollständig für den Verkehr gesperrt, teilt die Stadt mit. Der Fußgängerverkehr bleibt möglich, Radfahrer werden gebeten, abzusteigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Fahrzeugverkehr wird über die Bahnhofstraße und die Weinheimer Straße umgeleitet. An der Kreuzung von Weinheimer Straße und Berliner Ring ist es während der Sperrung erlaubt, in den Berliner Ring einzufahren, so dass eine Zufahrt bis zur Zeppengasse möglich ist.

Der Stadtbus kann die Haltestellen „Erzbergerstraße“ und „Am Frohnberg“ ab Montag nicht mehr anfahren. Die Fahrgäste werden gebeten, die Haltestellen „Bahnhof“ und „Schulzentrum“ zu nutzen. Ebenfalls ergeben sich Veränderungen für die Abfahrtssituation der Stadtbusse am Bahnhof, die Abfahrt und Ankunft der Buslinien bleibt dank einer zusätzlichen Haltestelle in der Bahnhofstraße gewährleistet. Die Stadt bittet darum, die Hinweise vor Ort zu beachten. red