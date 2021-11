Berichte von 23 Frauen

Viernheim. . Im Buch „Erzählen als Widerstand“ berichten 23 Autorinnen von ihren Erfahrungen über spirituellen und sexuellen Missbrauch an erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche. Regina Heyder, eine der vier Herausgeberinnen aus der theologischen Kommission des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), wird am Montag, 29. November, um 18 Uhr eine Lesung im Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche mit diesem Buch halten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, über das Buch und seinen Inhalt ins Gespräch zu kommen.

„Die 23 Frauen sprechen in ihren Beiträgen von verbalen und körperlichen Übergriffen, von Machtmissbrauch, von der manipulativen Instrumentalisierung von Theologie und Spiritualität, von sexuellen Übergriffen bis hin zu Vergewaltigungen“, teilt der KDFB mit. „Durch ihr Erzählen lenken sie den Blick der Öffentlichkeit auf das Thema: Jede Frau hat das Recht auf spirituelle und sexuelle Selbstbestimmung.“ Lange sei der Missbrauch an erwachsenen Frauen verschwiegen worden, erst in jüngster Zeit richte sich der Blick auf diese Gruppe von Betroffenen in der Filmbranche, im Sport oder eben in der Kirche.

Bei der Veranstaltung des KDFB-Diözesanverbandes Mainz gilt die 3G-Regel. Anmeldungen nimmt das Diözesanbüro bis Dienstag, 16. November, unter Telefon 06131/22 59 46 oder per E-Mail an info@kdfb-mainz.de entgegen. su