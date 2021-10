Bericht über Beteiligungen

Viernheim. Die Stadt Viernheim hat den Beteiligungsbericht vorgelegt, der bis zum 5. November von den Bürgern eingesehen werden kann, sowohl im Rathaus als auch online.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kommune ist laut Hessischer Gemeindeordnung verpflichtet, für Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen jährlich einen Bericht zu erstellen, sofern die Kommune mindestens 20 Prozent der Anteile hält. Der Bericht ist von der Stadtverordneten-Versammlung in öffentlicher Sitzung zu behandeln und die Bürgerinnen und Bürger sind über das Vorliegen des Berichtes zu informieren, den sie auch einsehen dürfen. So ist gewährleistet, dass sich nicht nur die Gemeindeorgane zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Bild über die Lage der Kommune machen können, sondern dass sich auch Jeder aus der Einwohnerschaft über die Beteiligungen der Stadt informieren kann. Er enthält Angaben zu der Stadtwerke Viernheim GmbH sowie zu den beiden Eigenbetrieben „Stadtbetrieb Viernheim“ und „Forum der Senioren“.

Anmeldung erforderlich

Der Beteiligungsbericht kann bis 5. November im Rathaus (Zimmer 109) eingesehen werden. Er ist auch auf der städtischen Homepage unter www.viernheim.de unter der Rubrik „Rathaus & Politik / Finanzen / Beteiligungsbericht“ zu finden. Für einen Einblick vor Ort ist Corona-bedingt eine Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06204/98 83 21 erforderlich. red