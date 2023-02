Bergungsmission in der Türkei beendet

Die fünf Viernheimer haben reichlich Auslandserfahrung. Zum Teil sind sie Dutzende Male in Katastrophengebiete geeilt, immer auf der Suche nach Überlebenden. Sie waren 1999 nach dem schweren Erdbeben im türkischen Izmit, nach dem verheerenden Tsunami 2004 in Thailand, nach der Flutkatastrophe durch den Hurrikan Katrina 2005 in New Orleans. Jetzt sind sie aus dem Katastrophengebiet Südosttürkei

...