Beratung für Freiberufler

Viernheim. Wer eine freiberufliche Existenz begründen möchte, sollte sich den Termin unbedingt vormerken. Am Mittwoch, 27. Oktober, von 10 bis 17 Uhr bietet das „Institut für Freie Berufe Nürnberg (IFB)“ im Viernheimer Rathaus Einzelberatungen an. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Auf Wunsch werden Teilnahmebestätigungen ausgestellt.

Der Wirtschaftsförderung Viernheim ist es in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH gelungen, eines der führenden Forschungs- und Beratungseinrichtungen für Freie Berufe nach Viernheim zu holen. Als Experten der Freien Berufe informieren sie in einstündigen Einzelberatungen über die Besonderheiten der Niederlassung in einem freien Beruf, die Bestimmungen der Freiberuflichkeit und allgemeine Fragen der Gründung. Insbesondere besteht die Möglichkeit, das eigene Gründungsvorhaben zu besprechen.

Im Beratungsgespräch geht es um konkrete Fragen und Themen, die von Gründungswilligen immer wieder angesprochen werden, wie zum Beispiel umsatzsteuerliche Aspekte bei der sogenannten Kleinunternehmerregelung, die Berufshaftpflicht und welche Schäden diese konkret abdeckt, die freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige oder die Beantragung des Gründungszuschusses. red