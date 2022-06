Benedikt Müller gewinnt drei Medaillen in Jordanien

Viernheim. Die jordanische Stadt Amman war Spielort der Al-Watani Para-Championship 2022. Für den Para-Tischtennis-Athleten Benedikt Müller vom Hessischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband (HBRS) war es ein intensives Turnier. Elf Partien musste der 18-jährige Hesse absolvieren: vier Einzel, drei Doppel und vier Mixed-Doppel.

Die Sieger des Al-Watani Para-Championship-Turniers. © HBRS

Benedikt Müller startete im Einzel mit einer klaren Ausgangssituation. Er war an erster Stelle gesetzt. Eine Situation, die es nicht unbedingt einfach macht. „Im gesamten Turnier konnte ich die Erwartungen der Setzliste und der Trainer erfüllen: Gold im Einzel (WK6) gegen Spieler aus Jordanien, Griechenland und Saudi-Arabien. Und das ohne Satzverlust.“

Erneut ohne Satzverlust

Gemeinsam mit Björn Schnake (Medaillengewinner Paralympics) gewann der HBRS Gold im Doppel (MD 14) Gold. Im entscheidenden Spiel um Gold gegen das starke Team Ägypten/Saudi Arabien konnte der Ägypter (WK 7) aus dem Spiel genommen und so ohne Satzverlust das Spiel gewonnen werden. Mit Silber im Mixed-Doppel mit Tiziana Oliv (XD 14) gab es eine weitere Medaille. Wie zu erwarten, war das letzte Spiel des Turniers, der Kampf um Gold im Mixed-Doppel gegen das eingespielte und starke Team aus Ägypten – das schwerste Spiel, das der HBRS mit einem Satzgewinn dann doch verloren hat. „Es fühlt sich super an, wenn man die Medaillen überreicht bekommt“, so Müller. „Ich hoffe, ich kann die frei gewordene positive Energie zu meinem nächsten Weltranglisten-Turnier in Ostrava (Tschechische Republik) Ende Juni mitnehmen.“

Eindrücke der Stadt gewonnen

Benedikt Müller war gemeinsam mit Tiziana Oliv, Marlene Reeg und der Para Tischtennis-Nationalmannschaft des Deutschen Behinderten-Sportverbandes nach Jordanien gereist.

Neben dem Sport hatte das Team aber auch Gelegenheit, vielfältige Eindrücke in der Stadt und den Kontakt zu sehr freundlichen Menschen gewinnen zu können. red