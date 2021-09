Beide Teams mit Heimrecht

Viernheim. Am Sonntag, 19. September, genießen die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim Heimrecht. Die zweite Garnitur des TSV Amicitia erwartet um 12.30 Uhr mit der DJK Feudenheim eine schwere Aufgabe. Für die SG Viernheim sollte es im Heimspiel gegen das noch punktlose Schlusslicht Türkspor Edingen zu einem Erfolg reichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abwärtstrend weiter stoppen

Amicitia 2 unter Trainer Tobias Kleiner hat mit dem 5:0-Heimsieg gegen den SSV Vogelstang den Abwärtstrend gestoppt und die Abstiegszone verlassen. Damit man dort nicht so schnell wieder zu finden ist, soll am Sonntag mindestens ein Punkt her. Keine einfache Aufgabe, denn die Gäste zählen zu den Spitzenteams der A-Klasse. Gut möglich, dass bei den Südhessen wieder der eine oder andere Akteur aus dem großen Kader der ersten Mannschaft zum Einsatz kommt, um Spielpraxis zu sammeln.

Die DJK Feudenheim hat nach drei Auftaktsiegen am vergangenen Wochenende den Platz zum ersten Mal als Verlierer verlassen. Die Mannheimer mussten sich dem SV Schriesheim auf eigenem Platz mit 0:2 beugen. DJK-Trainer Guiseppe Giordano strebt im Waldstadion einen Erfolg an.

Angriff Sorgenkind

Die SG Viernheim war bei der 0:4-Niederlage in Käfertal chancenlos und auch noch gut bedient. Das Team von Trainer Ralf Dalmus konnte so gut wie keine Torchance herausspielen und zeigte in der Deckung große Lücken. Überhaupt ist der Angriff das große Sorgenkind, denn bisher haben die SG-Kicker in vier Spielen erst dreimal getroffen. Das reichte immerhin schon für vier Punkte, aber auch nur, weil die Defensive erst sechs Gegentreffer zugelassen hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Türkspor Edingen hat erst zwei gespielt, aber diese Begegnungen sehr deutlich verloren. Zum Saisonauftakt beim Titelfavoriten SKV Sandhofen ist man nicht angetreten, die Partie wurde mit 0:3 als verloren gewertet. Danach setzte es für das Team von Trainer Francesco Valente klare Niederlagen bei Fortuna Heddesheim 2 (0:7) und gegen die TSG Lützelsachsen 2 (2:8). JR