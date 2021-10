Beide Badenliga-Mannschaften im Einsatz

Viernheim. Derbyzeit bei den Handballern: Die beiden Badenliga-Mannschaften des TSV Amicitia müssen für ihre ersten Auswärtsaufgaben der Saison nicht weit fahren. Die Damen spielen am Samstag um 18 Uhr bei der HG Saase, die Herren wollen am Sonntag um 18 Uhr bei der SG Leutershausen 2 nachlegen.

Die Herren 1 möchten den gelungenen Auftakt in die Badenliga-Saison mit einem Sieg in Leutershausen vergolden. Nach dem deutlichen Heimsieg gegen Eppelheim ist Viernheim leicht favorisiert, die SGL hatte ihr erstes Spiel mit 24:26 bei der HG Oftersheim/Schwetzingen verloren. Die Trainer Christian Müller und Mirco Ritter fordern aber die gleiche Einstellung wie gegen Eppelheim, denn nur mit voller Einsatzbereitschaft wird in Leutershausen, die auf ihr Tempospiel setzen werden, etwas zu holen sein. Die Vorbereitung auf das Spiel war allerdings durchwachsen, denn mehrere Spieler haben erkältet oder als Vorsichtsmaßnahme auf das Training verzichtet. Wer tatsächlich spielen kann, wird sich erst am Sonntag herausstellen. Definitiv nicht mit von der Partie ist Hossam Hassanien. Der Neuzugang wird mit Bandscheibenproblemen mehrere Wochen ausfallen.

Die Damen sind nach ihrem Heimsieg ebenfalls hochmotiviert, an die Leistung anknüpfen. Mit der HG Saase steht den Viernheimerinnen ein junges Team gegenüber, das alles geben wird, um die zwei Punkte zu behalten. Das heißt höchste Konzentration für den TSV Amicitia, der die Zähler ebenso einfahren will. In Saase kann Trainerin Steffi Dietrich auf einen vollständigen Kader setzen, auch Susanne Wolf ist wieder einsatzbereit und wird in der Abwehr wie auch im Angriff eine Bereicherung für das Team sein.

Neben den Badenliga-Teams sind auch die beiden zweiten Mannschaften des TSV Amivitia am Ball. Nachdem die neuformierten Damen 2 in der Vorsaison untätig waren – die Runde wurde noch vor deren erstem Saisonspiel abgebrochen – brennen die Spielerinnen nun auf den Auftakt. Am Sonntag um 12 Uhr sind sie bei der SG MTG/PSV Mannheim 2 zu Gast. Die Herren 2 haben ihr erstes Spiel in der Bezirksliga morgen um 18.30 Uhr beim TSV Steinsfurt. su

