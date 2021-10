„Bei uns ist das ein Jahresthema“

Viernheim. „Das ist wirklich einmalig für mich, eine Hebammensprechstunde zum Thema Stillen zu besuchen“, sagt Heinz Klee. Ganz fremd ist dem Kreisausschussmitglied das Thema aber nicht, als er in Vertretung der Gesundheitsdezernentin Diana Stolz das Familienbildungswerk (FBW) in Viernheim besucht.

Weltweite Aktionswoche Die „Weltstillwoche“ ist eine von der World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) organisierte Aktionswoche. Sie gilt als die größte gemeinsame Kampagne aller Organisationen, die das Stillen fördern - darunter UNICEF und WHO. Sie wird seit 1991 jährlich in 120 Ländern abgehalten. In Deutschland findet sie jeweils in der 40. Kalenderwoche eines Jahres statt – 40 deshalb, weil eine normale Schwangerschaft rund 40 Wochen dauert. su

Im Rahmen der „Weltstillwoche“ finden im Kreis Bergstraße Veranstaltungen statt, um über das Thema zu informieren, Schwangere aufzuklären und junge Mütter zu unterstützen. Gesundheitsamt und Jugendamt des Kreises haben dazu einige Aktionen ausgewählt. In Viernheim rückt das Stillen in dieser Woche im Familienbildungswerk noch mehr in den Fokus. „Bei uns ist es nämlich ein Jahresthema“, sagt Michaela Mann, die zur Leitung gehört. Gerade bei den offenen Angeboten wie dem Babycafé oder dem Müttercafé werde das Stillen diskutiert. Zur Aktionswoche gab es beim Treffen einen passenden Input von Hebamme Antje Schönholz. „Und es hat sich gezeigt, dass die meisten Mütter Stillerfahrungen haben“, sagt Michaela Mann. Dies entspreche nicht unbedingt dem Trend, wonach Mütter immer seltener und kürzer stillen. Laut Robert-Koch-Institut wurde in den Jahren 2014 bis 2017 nur etwa jedes achte Kind in Deutschland mindestens sechs Monate lang ausschließlich mit Muttermilch ernährt.

„Stillen funktioniert auch nicht immer sofort, kann auch mal wehtun“, weiß die erfahrene Hebamme Nicole Hofmann. Nicht alle Frauen seien über diese Anfangsschwierigkeiten aufgeklärt. Den jungen Müttern rät sie, sich beim Stillen Zeit zu nehmen und Geduld zu haben. In der Hebammensprechstunde des FBW kämen Fragen zum Stillen eher selten. „Das besprechen die Mamas meistens mit ihrer Nachsorgehebamme“, sagt Hofmann, die mit ihren Kolleginnen aber dennoch gern Ansprechpartnerin ist.