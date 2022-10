Bei Prüfungen erfolgreich

Viernheim. Wer beim Karate eine neue Gürtelfarbe anstrebt, der muss im Vorfeld mehrere Wochen und Monate hart und konzentriert trainieren, um bei den Prüfungen die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Vom 1. Viernheimer Karate–Dojo hatten sich zuletzt sieben Kämpfer mit großem Eifer und der Unterstützung des Trainerteams auf die Prüfungen vorbereitet, um die nächste Graduierung zu erreichen. Mit Erfolg, wie sich herausstellen sollte. Außerdem hat Ulrike von der Nahmer nach einjähriger Ausbildung zur C-Trainerin ihre Lizenz erhalten.

Fünf Karateka absolvierten ihre jeweilige Prüfung im Rahmen des Kata-Lehrganges in Groß-Umstadt, der von Sensei Julian Chees, Träger des 6. Dan, abgehalten wurde. Dabei erreichten Dean Halter den 7. Kyu, René Halter und Philipp Huppert (beide den 1. Kyu) sowie Jonas Reinhardt und Markus Kempf (beide den 3. Kyu). Außerdem legten Reiner Eberhard und Schwarzgurtträger Michael Kraus ihre anstehenden Dan-Prüfungen ab.

Die erfolgreichen Karateka Philipp Huppert (v.l.), Dean Halter, Markus Kempf, Sensei Julian Chees, Jonas Reinhardt, René Halter und Ulrike von der Nahmer. © O. Pietsch

Reiner Eberhard erhielt seine Urkunde zum 1. Dan im Rahmen des Karatelehrgangs mit Großmeister Chief-Instructor Shihan Hideo Ochi (9. Dan) in Hennef. Michael Kraus, der mit 16 Jahren beim TV Wolfskehlen mit dem Karatesport begann, hatte 2010 bereits die Prüfung zum 1. Dan (Schwarzgurt) absolviert und konnte nach intensivem Training 2016 auch den zweiten schwarzen Gürtel (2. Dan) erwerben.

Natürlich wurde das Ziel ausgegeben, weitere Gürtel zu erarbeiten. Daher lag es auf der Hand, den 3. Dan in den Fokus zu nehmen. Auch hierfür war sehr viel Fleiß und Disziplin an den Tag zu legen, was mit der kompetenten Unterstützung der Trainerteams aus Viernheim und Wolfskehlen hervorragend gelang. Auch diese Herausforderung wurde unter den Augen von Chief-Instructor Shihan Hideo Ochi beim Instructorlehrgang in Wildberg erfolgreich gemeistert.

„Es ist immer wieder schön zu sehen, dass die harte Arbeit am Ende auch ihre Früchte trägt“, gratulierte Sensei Arturo Madeo (5. Dan) vom Viernheimer Karate-Dojo, der das Training für das jeweilige Prüfungsprogramm der erfolgreichen Karateka mit unterstützt und angeleitet hat. JR