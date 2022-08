Behälter für Plastik

Viernheim. Als Zeichen der Trauer und des Gedenkens an die Verstorbenen besuchen die Bürger die beiden Friedhöfe in der Lorscher Straße und am Waldrand. Bei der Grabpflege durch die Angehörigen fallen unterdessen immer vielfältigere Abfälle an, heißt es in einer Mitteilung der städtischen Presse- und Informationsstelle. Über lange Zeit seien überwiegend Grünabfälle, Kränze und heruntergebrannte Kerzen in den Bio- und Restmüllkörben entsorgt worden. Nun befänden sich immer häufiger Batterien, LED-Kerzen und Dekorationsmaterial in den Behältnissen. Aus diesem Grund hat sich der Stadtbetrieb dazu entschieden, ab sofort ein erweitertes Mülltrennsystem einzuführen.

Die Mitarbeiter haben dazu auf dem Friedhof Lorscher Straße sowie auf dem Waldfriedhof zusätzlich zu den bestehenden Abfallbehältern grüne Mülltonnen für Papier, gelbe für Verpackungsmaterial sowie Behälter für Batterien und LED-Kerzen aufgestellt. Auf dem alten Friedhof befinden sich an den Haupteingängen Lorscher Straße und Großer Stellweg jeweils eine gelbe Tonne, eine Papiertonne sowie Behälter für Batterien und LEDs. An den Nebeneingängen wurden jeweils eine gelbe und eine grüne Tonne aufgestellt.

Tonnen an den Eingängen

Auf dem Waldfriedhof stehen alle Tonnen im Bereich des Eingangs. Die bereits existierenden Körbe für Bioabfall und Restmüll verbleiben an den gewohnten Standorten. Die Verwaltung bittet die Besucher darum, ihren Müll zu trennen und in die dafür vorgesehenen Behälter zu werfen. Abfälle, wie etwa Glas, für die es vor Ort keine speziellen Behälter gibt, mögen die Bürger eigenverantwortlich entsorgen, heißt es in der Mitteilung abschließend. red