Begleitete Andacht im Labyrinth

Viernheim. Zu einer kontemplativen Andacht mit dem Labyrinth in der Marienkirche sind alle Interessierten eingeladen. Lebensfragen, ein Bibeltext, 15 Minuten Stille, ein Wort für den Weg, der Gang durch das Labyrinth, Zeit und Raum für den inneren Weg: Das bietet die Kirchengemeinde allen, die sich auf die Herausforderung der Stille einlassen wollen. Der Rundgang dauert etwa 45 Minuten und wird von Christina Feifer begleitet. Es können zehn Personen nach Voranmeldung teilnehmen. Das Tragen einer Maske ist Pflicht. Termine gibt es am Dienstag, 27. April, um 11 und um 19 Uhr, am Mittwoch, 28. April, um 19 Uhr, am Freitag, 30. April, um 11 Uhr, am Samstag, 1. Mai, um 17 Uhr und am Sonntag, 2. Mai, um 17 Uhr. red

