Begegnungen in der Kirche Kunterbunt

Viernheim. Zum ersten Mal veranstaltete die Katholische Kirche Viernheim unter dem Titel „Kirche Kunterbunt“ ein Treffen für Familien mit Kindern im Alter von drei bis neun Jahren. Im Mittelpunkt standen Gastfreundschaft und Gemeinschaft. Dort, wo ein geistlich geprägtes Beziehungsnetzwerk entstehen kann, könne Glauben entdeckt und einübt werden, hieß es. Die Werte von Kirche Kunterbunt sind: kreativ, fröhlich, feiernd, gastfreundlich, generationsübergreifend und christuszentriert.

Wie dies an Palmsonntag aussehen kann, hatte sich ein Projektteam im Vorfeld überlegt. Dies bestand aus den Gemeindereferentinnen Angela Eckart und Dorothea Busalt, der Kitaleitung aus St. Michael, Melanie Friedel, und Manuela Sax, die unter anderem im Familiengottesdienstteam mitwirkt. Da das Wetter etwas unberechenbar war, wurde kurzfristig umgeplant, so dass sich alle Familien und die Erstkommunionkinder nach der Prozession gleich in die Kita Johannes begaben.

In der Kita waren in verschiedenen Räumen Kreativstationen vorbereitet. Zuerst wurde jeweils ein Teil der Passions- und Ostergeschichte vorgelesen. Danach hatten die Kinder mit Mama oder Papa Zeit, über folgende Fragen nachzudenken: Wann jubelst du Jesus zu? Was ist bei einer Freundschaft wichtig? Was tust du, wenn du traurig bist und was macht dich wieder froh? Auf was freust Du Dich? Nach diesem kurzen Austausch durfte gebastelt werden. So sind Jesusfähnchen, Schmetterlinge, Kratzbilder und Armbänder entstanden.

In der Kreativzeit konnten je zwei Stationen besucht werden. Am Ende trugen alle Kinder stolz ihr Gebasteltes in den Apostelpfarrgarten. Die „Kirche Kunterbunt“ endete mit einem getanzten Lied und einem Segensgebet, das alle mitmachen konnten.

Für alle war das eine ganz neue Art, Gemeinschaft in der Kirche zu erleben. Kinder wie Erwachsene waren begeistert, wie kurzweilig und ansprechend die Veranstaltung war. Am 6. Mai lädt Kirche Kunterbunt wieder ein, diesmal an einem Samstag. Ort und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben werden. red