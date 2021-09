Begegnung ohne zwingende Torchancen

Viernheim. Die Fußballfrauen des TSV Amicitia sind mit einem 0:0 gegen den FV Niefern in die neue Saison in der Oberliga gestartet. Das torlose Unentschieden im Heimspiel war nicht das Ergebnis, das sich die Viernheimerinnen erhofft hatten. „Wir müssen uns gewaltig steigern, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen“, war Trainer Patrick Kloskalla nicht zufrieden mit der Leistung.

Das galt allerdings für beide Teams: Die Abläufe waren weder beim TSV Amicitia noch bei den Gästen optimal, so dass sich ein Spiel ohne nennenswerte Torchancen entwickelte.

Viele Abspielfehler

Die erste Hälfte im Stadion an der Lorscher Straße verlief ausgeglichen. Beide Mannschaften leisteten sich zu viele Abspielfehler, so dass die Angriffe nicht aufgezogen werden konnten. Torgelegenheiten waren Fehlanzeige. In der zweiten Hälfte konnte der TSV Amicitia sein Offensivspiel zwar besser gestalten, kam jedoch nicht zu zwingenden Torchancen. Zumindest stand die Defensive sicher – bis auf eine Situation. Ein Abstimmungsfehler zwischen Innenverteidigerin und Torhüterin hätte in der 80. Minute fast das 0:1 zur Folge gehabt. So blieb es bei dem torlosen Remis und der Erkenntnis, dass bei den Fußballfrauen noch viel Luft nach oben ist.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Pauline Kloskalla (75. Oliwia Reszczynska), Denise Stricklan, Valeria Mangione, Antonia von Achten, Jessica Ströbel (59. Audrey Mas), Anna Becker (71. Vanessa Tesch), Maggy Horvath (46. Annike Müller), Luisa Weber, Luca von Achten, Laura Schell. su

