Becher und Kaffee für einen Euro

Viernheim. Im Rahmen der Mehrwegbecheraktion „Bleib deinem Becher treu!“ der städtischen Wirtschaftsförderung wartet der Weltladen mit einer besonderen Weihnachts-Werbeaktion auf: Es gibt Kaffeespezialitäten zum Sonderpreis von einem Euro, serviert in einem Mehrwegbecher, den es als Geschenk dazu gibt. Die Aktion läuft bis zum 24. Dezember oder solange der Vorrat an Bechern reicht. Geöffnet ist der Weltladen immer montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und samstags von 9 bis 12.30 Uhr.

„Wir wollen damit nochmals auf die vielen Vorteile dieser Mehrwegbecher aufmerksam machen“, sagt Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz, für den das Projekt in Viernheim ein voller Erfolg ist. Gleichzeitig unterstütze die Stadt den Nachhaltigkeitsgedanken ebenso wie den Fairen Handel.

Einen Kaffee und einen Becher gibt es im Weltladen für einen Euro. © Stadt

Im Weltladen wird für das Becher-Angebot wie immer der „Viernheimer Stadtkaffee“ ausgeschenkt, eine besondere Kaffeesorte aus fairem Handel. „Es ist ein Arabica-Hochland-Kaffee“, erklärt Sonja Ott, die Bohnen für die spezielle Mischung kommen aus Südamerika.

Die Aktion „Bleib deinem Becher treu!“ wurde im Frühjahr 2018 in Mannheim gestartet und Anfang Dezember des gleichen Jahres in Viernheim eingeführt. Inzwischen beteiligen sich zahlreiche Städte und Gemeinden in der gesamten Metropolregion an der Kampagne. In Viernheim sind es über 30 Partner, bei denen der Mehrwegbecher entweder gekauft, mit Kaffee gefüllt oder sogar gegen einen gereinigten Becher umgetauscht werden kann.

Weitere Informationen zur Aktion und den teilnehmenden Partnern gibt es auf www.viernheim.de/wirtschaft-stadtentwicklung/wirtschaftsförderung. red