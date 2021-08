Beamte codieren Fahrräder

Viernheim. . Die Möglichkeit, sein Fahrrad codieren zu lassen, bietet die Viernheimer Polizei allen Interessierten am Samstag, 4. September, 8 bis 13 Uhr, auf dem Hof ihrer Dienststelle in der Kettelerstraße. Die Codieraktion ist eingebunden in die Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln. Die Beamten geben den Besuchern an diesem Tag auch verschiedene Tipps rund um die Sicherheit von Zweirädern.

Es ist eine telefonische Anmeldung erforderlich unter der Nummer 06204/937 71 20. Anzugeben ist dabei unter anderem die Fahrradart sowie die Rahmennummer. Am Aktionstag sind der Personalausweis und ein Eigentumsnachweis mitzubringen. Im Falle eines E-Bikes wird darüber hinaus der Schlüssel für den Akku benötigt. red